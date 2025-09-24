نجم مانشستر يونايتد يواجه عقوبة السجن

يواجه لاعب الوسط البرازيلي عقوبة السجن

يواجه لاعب الوسط البرازيلي السابق أندرسون، نجم الفائز بدوري أبطال 2008، عقوبة السجن لمدة بعد صدور قرار من قاضٍ في محكمة الأسرة بمدينة يقضي بحبسه ما لم يسدّد متأخّرات نفقة تُقدَّر بنحو 142 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ اللاعب البالغ 37 عاما قد يُحتجز بنظام "مغلق" داخل السجن إذا توافرت أماكن، أو يُسمح له بالخروج للدراسة أو أداء عمل مجتمعي نهارا والعودة ليلا في حال الاكتظاظ، ضمن نظام "شبه مفتوح".

ويُفهم أنّ القرار يستند إلى متأخّرات نفقة مستحقة حتى 28 تمّوز - يوليو تتجاوز مليون برازيلي، ولم يصدر عن أندرسون تعليق رسمي، فيما أكّد محاميه أنّ القضية تخصّ قُصّار، ولا يمكنه الخوض في تفاصيلها لصدور أمر تكتُّم.

وكان أندرسون قد خضع لتحقيقات في قبل خمسة أعوام على خلفيّة شبهات غسل أموال عبر العملات المشفّرة، من دون وضوح ما إذا كانت التحقيقات لا تزال جارية.

أندرسون، الذي مثّل بين 2007 و2015 وتوّج بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي، لعب أيضا لفيورنتينا وإنترناسيونال قبل اعتزاله في سن الحادية والثلاثين.

وعلى الصعيد الدولي، خاض اللاعب ثماني مباريات مع منتخب البرازيل وفاز معه بلقب " أميركا 2007"، وساهم في برونزية أولمبياد 2008.











