فيديو - ميسي يسجل ثنائية ويترك ركلة الجزاء لسواريز

فيديو - ميسي يسجل ثنائية ويترك ركلة الجزاء لسواريز
كرة القدم

2025-09-25 | 01:31
فيديو - ميسي يسجل ثنائية ويترك ركلة الجزاء لسواريز

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسلسل الإمتاع

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسلسل الإمتاع، فسجل هدفين في فوز فريقه انتر ميامي على مضيفه نيويورك سيتي (4-0) ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم.
وسجل الأرجنتيني بالتازار رودريغز الهدف الأول، ثم أضاف ميسي الثاني، تاركاً توقيع الهدف الثالث لصديقه الأوروغوياني لويس سواريز من علامة الجزاء، قبل أن يضيف الرابع.
ورفع ميسي رصيده من الأهداف الى 24، ليتصدر مرتاحاً ترتيب هدافي الدوري الأميركي، بفرق هجفين عن دينيس بوانغا (لوس أنجلوس أف سي).
ورفع انتر ميامي رصيده الى 55 نقطة من 29 مباراة، في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الشرقية، على بُعد خمس نقاط عن فيلادلفيا المتصدر، مع مباراتين أكثر. 



فيديو - ميسي يسجل ثنائية ويترك ركلة الجزاء لسواريز

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

انتر ميامي

