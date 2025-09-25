فيديو - ميسي يسجل ثنائية ويترك ركلة الجزاء لسواريز

واصل النجم مسلسل الإمتاع، فسجل هدفين في فوز فريقه انتر على مضيفه سيتي (4-0) ضمن الدوري الأميركي .وسجل الأرجنتيني بالتازار رودريغز الهدف الأول، ثم أضاف الثاني، تاركاً توقيع الهدف الثالث لصديقه الأوروغوياني سواريز من علامة الجزاء، قبل أن يضيف الرابع.ورفع ميسي رصيده من الأهداف الى 24، ليتصدر مرتاحاً ترتيب هدافي الدوري الأميركي، بفرق هجفين عن دينيس بوانغا (لوس أنجلوس أف سي).ورفع انتر ميامي رصيده الى 55 نقطة من 29 مباراة، في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الشرقية، على بُعد خمس نقاط عن فيلادلفيا المتصدر، مع مباراتين أكثر.