فيفا يدرس توسيع مونديال 2030 إلى 64 منتخبا

فيفا يدرس توسيع مونديال 2030 إلى 64 منتخبا
كرة القدم

2025-09-25 | 01:33
فيفا يدرس توسيع مونديال 2030 إلى 64 منتخبا

المبادرة تقودها اتحادات أميركا الجنوبيّة

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقترحا لرفع عدد منتخبات كأس العالم 2030 من 48 إلى 64 منتخبا ضمن احتفالات مئوية البطولة، وذلك بعد اجتماعات في نيويورك ضمّت جياني إنفانتينو ورئيس "كونميبول" أليخاندرو دومينغيز وممثلين عن اتحادات أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.
وتشير تقارير صحفيّة إلى أنّ المبادرة تقودها اتحادات أميركا الجنوبيّة، مع تصوّر أوّلي لزيادة عدد المباريات بشكل قياسي مقارنة بنسخة 2026 التي سيرتفع فيها عدد المنتخبات أصلًا إلى 48، كما يأتي النقاش في ضوء الصيغة المتعدّدة القارات لنسخة 2030، حيث تُقام الافتتاحيات في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، فيما تُستكمل البطولة في إسبانيا والبرتغال والمغرب.
في المقابل، أفادت تقارير أخرى بأنّ فيفا لا يخطّط حاليا لاعتماد التوسعة إلى 64 فريقا، رغم تداول المقترح على هامش تلك الاجتماعات، مشيرةً إلى تحفظات داخليّة تتعلّق بتأثير الصيغة على جودة المنافسة والرزنامة التجارية. 



