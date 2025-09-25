الأخبار
جافي مصدوم بعد الجراحة وعثمان ديمبيلي يشجعه

جافي مصدوم بعد الجراحة وعثمان ديمبيلي يشجعه
كرة القدم

2025-09-25 | 01:34
جافي مصدوم بعد الجراحة وعثمان ديمبيلي يشجعه

دخل إلى العملية الجراحية وهو يعتقد أنه سيغيب لأربعة أسابيع

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن جافي، نجم برشلونة، دخل إلى العملية الجراحية، وهو يعتقد أنه سيغيب لأربعة أسابيع أو خمسة فقط.
ولكن، عند فتح الركبة، اكتشف الطبيب مونلو ما لم يكن في الحسبان، فالركبة اليمنى كانت في حالة أسوأ مما توقع، واضطر إلى خياطة الغضروف الهلالي الداخلي للمحافظة عليه. 
وهكذا ارتفعت فترة الغياب المتوقعة من أربعة أو خمسة أسابيع إلى أربعة أو خمسة أشهر، وكانت المشكلة في كيفية إبلاغ اللاعب، الذي استيقظ من التخدير، وهو محاطً بدائرته الأقرب وبعض موظفي النادي.
وذكرت الصحيفية أن جافي انهار حين علم الخبر، لأنه يعرف جيدا ما عاناه في المرة الأولى وما ينتظره الآن.
وكان أجمل ما تلقاه جافي رسالة من الفرنسي عثمان ديمبيلي، الفائز بالكرة الذهبية، لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي، حيث كتب على وسائل التواصل "كثيرٌ من القوّة يا أخي الصغير، أتمنى أن تتعافى سريعا جدا لكي أراك من جديد تستمتع في الملعب، عناق كبير وأفتقدك كثيرا".


