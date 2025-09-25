دانتي يكتب التاريخ في الدوري الأوروبي

أصبح أكبر لاعب يشارك في مباراة ضمن

صنع البرازيلي دانتي، قائد نيس الفرنسي، إنجازا تاريخيا مساء أمس الأربعاء، بعدما أصبح أكبر لاعب يشارك في مباراة ضمن ، بعمر 41 عاما و341 يوما، خلال مواجهة فريقه أمام .

وأكد تقرير لصحيفة الغارديان الرقم القياسي أثناء المباراة، مشيرا إلى لحظة "تاريخية" لقائد نيس على أرض أليانز ، في المواجهة التي انتهت الى فوز روما على نيس (2-1) ضمن المرحلة الدوري من النسخة الحالية.

يُذكر أنّ دانتي، الذي يحتفل بعيد ميلاده في 18 تشرين الأوّل - أكتوبر، يواصل قيادة نيس للموسم العاشر على التوالي بعدما جدد عقده حتى 2026، مقدّما نموذجا لافتا في الاستمرارية والجاهزية البدنية على أعلى مستوى .







