الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

دانتي يكتب التاريخ في الدوري الأوروبي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
دانتي يكتب التاريخ في الدوري الأوروبي
A-
A+

كرة القدم

2025-09-25 | 01:35
دانتي يكتب التاريخ في الدوري الأوروبي

أصبح أكبر لاعب يشارك في مباراة ضمن الدوري الأوروبي

صنع البرازيلي دانتي، قائد نيس الفرنسي، إنجازا تاريخيا مساء أمس الأربعاء، بعدما أصبح أكبر لاعب يشارك في مباراة ضمن الدوري الأوروبي، بعمر 41 عاما و341 يوما، خلال مواجهة فريقه أمام روما.
وأكد تقرير لصحيفة الغارديان الرقم القياسي أثناء المباراة، مشيرا إلى لحظة "تاريخية" لقائد نيس على أرض أليانز ريفيرا، في المواجهة التي انتهت الى فوز روما على نيس (2-1) ضمن المرحلة الدوري من النسخة الحالية.
يُذكر أنّ دانتي، الذي يحتفل بعيد ميلاده في 18 تشرين الأوّل - أكتوبر، يواصل قيادة نيس للموسم العاشر على التوالي بعدما جدد عقده حتى 2026، مقدّما نموذجا لافتا في الاستمرارية والجاهزية البدنية على أعلى مستوى أوروبي.



مقالات ذات صلة

من معركة الهبوط إلى العالمية: فلومينينسي يكتب التاريخ
2025-07-04

من معركة الهبوط إلى العالمية: فلومينينسي يكتب التاريخ

أول نادي مالطي في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي
2025-08-29

أول نادي مالطي في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي

فيديو - هدف رائع في ذهاب تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي
2025-07-25

فيديو - هدف رائع في ذهاب تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

فيديو - هدف تاريخي في دوري الشباب الروسي
2025-09-22

فيديو - هدف تاريخي في دوري الشباب الروسي

دانتي يكتب التاريخ في الدوري الأوروبي

رياضة

كرة القدم

دانتي

نيس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيرمين لوبيز خطف الأضواء والقلوب معاً: أقنعتُ أمي وليس أبي
جافي مصدوم بعد الجراحة وعثمان ديمبيلي يشجعه

اقرأ ايضا في كرة القدم

واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا
01:38

واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا

هجوم لاذع على نتائج الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول

01:38

واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا

هجوم لاذع على نتائج الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول

واين روني نجا من الموت بفضل كولين
01:36

واين روني نجا من الموت بفضل كولين

زوجته كانت السبب الأهمّ في إنقاذه خلال أصعب فترات حياته

01:36

واين روني نجا من الموت بفضل كولين

زوجته كانت السبب الأهمّ في إنقاذه خلال أصعب فترات حياته

اخترنا لك
واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا
01:38
واين روني نجا من الموت بفضل كولين
01:36
فيرمين لوبيز خطف الأضواء والقلوب معاً: أقنعتُ أمي وليس أبي
01:35
جافي مصدوم بعد الجراحة وعثمان ديمبيلي يشجعه
01:34

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025