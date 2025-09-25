دانتي يكتب التاريخ في الدوري الأوروبي

صنع البرازيلي دانتي، قائد نيس الفرنسي، إنجازا تاريخيا مساء أمس الأربعاء، بعدما أصبح أكبر لاعب يشارك في مباراة ضمن الدوري الأوروبي
، بعمر 41 عاما و341 يوما، خلال مواجهة فريقه أمام روما
.
وأكد تقرير لصحيفة الغارديان الرقم القياسي أثناء المباراة، مشيرا إلى لحظة "تاريخية" لقائد نيس على أرض أليانز ريفيرا
، في المواجهة التي انتهت الى فوز روما على نيس (2-1) ضمن المرحلة الدوري من النسخة الحالية.
يُذكر أنّ دانتي، الذي يحتفل بعيد ميلاده في 18 تشرين الأوّل - أكتوبر، يواصل قيادة نيس للموسم العاشر على التوالي بعدما جدد عقده حتى 2026، مقدّما نموذجا لافتا في الاستمرارية والجاهزية البدنية على أعلى مستوى أوروبي
.