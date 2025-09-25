الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيرمين لوبيز خطف الأضواء والقلوب معاً: أقنعتُ أمي وليس أبي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيرمين لوبيز خطف الأضواء والقلوب معاً: أقنعتُ أمي وليس أبي
A-
A+

كرة القدم

2025-09-25 | 01:35
فيرمين لوبيز خطف الأضواء والقلوب معاً: أقنعتُ أمي وليس أبي

بفضل صراحته وعفويته وحضوره اللافت

في حوار صحفيّ، خطف فيرمين لوبيز، نجم برشلونة الشاب الأضواء والقلوب معاً، بفضل صراحته وعفويته وحضوره اللافت:
    أنت من عائلة متواضعة جداً، فجدّك عامل منجم ووالدك ساعي بريد، هل لا يزال كذلك؟.
-    فيرمين: نعم، لا يزال.
    في البريد العمومي، ويقود دراجة نارية؟.
-    فيرمين: نعم.
    أفهم أنه في السابق كان يوزع الرسائل، والآن يوزع الغرامات وأوراق السكن وما شابه؟.
-    فيرمين: نعم، نعم.
    وما زال يفعل ذلك؟.
-    فيرمين: نعم، مستمر.
    والدتك كانت تعمل في شركة؟
-    فيرمين: نعم شركة لفرز الفاكهة.
    أي فاكهة؟
-    فيرمين: البرتقال، نعم، البرتقال.
    ألم تفكر، بما تكسبه الآن، أن تقول لهما: والديّ، توقفا عن العمل؟.
-    فيرمين: أقنعتُ أمي، لكن أبي لا، لم يُرِد، لأنه يحب عمله، ولأنه مرتاح هكذا، ولكن في لحظة ما، نعم، سيتوقف.



مقالات ذات صلة

هل يغادر فيرمين لوبيز برشلونة إلى الدوري الإنجليزي؟
2025-08-12

هل يغادر فيرمين لوبيز برشلونة إلى الدوري الإنجليزي؟

النادي الرياضي بيروت وOMT معًا للسنة الثانية على التوالي
2025-09-22

النادي الرياضي بيروت وOMT معًا للسنة الثانية على التوالي

قبلة غوارديولا على الخط تسرق الأضواء
2025-09-22

قبلة غوارديولا على الخط تسرق الأضواء

كيت ميدلتون تخطف الأضواء بلون شعر جديد
2025-09-05

كيت ميدلتون تخطف الأضواء بلون شعر جديد

فيرمين لوبيز خطف الأضواء والقلوب معاً: أقنعتُ أمي وليس أبي

رياضة

كرة القدم

فيرمين لوبيز

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
واين روني نجا من الموت بفضل كولين
دانتي يكتب التاريخ في الدوري الأوروبي

اقرأ ايضا في كرة القدم

واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا
01:38

واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا

هجوم لاذع على نتائج الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول

01:38

واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا

هجوم لاذع على نتائج الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول

واين روني نجا من الموت بفضل كولين
01:36

واين روني نجا من الموت بفضل كولين

زوجته كانت السبب الأهمّ في إنقاذه خلال أصعب فترات حياته

01:36

واين روني نجا من الموت بفضل كولين

زوجته كانت السبب الأهمّ في إنقاذه خلال أصعب فترات حياته

دانتي يكتب التاريخ في الدوري الأوروبي
01:35

دانتي يكتب التاريخ في الدوري الأوروبي

أصبح أكبر لاعب يشارك في مباراة ضمن الدوري الأوروبي

01:35

دانتي يكتب التاريخ في الدوري الأوروبي

أصبح أكبر لاعب يشارك في مباراة ضمن الدوري الأوروبي

اخترنا لك
واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا
01:38
واين روني نجا من الموت بفضل كولين
01:36
دانتي يكتب التاريخ في الدوري الأوروبي
01:35
جافي مصدوم بعد الجراحة وعثمان ديمبيلي يشجعه
01:34

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025