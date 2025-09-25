فيرمين لوبيز خطف الأضواء والقلوب معاً: أقنعتُ أمي وليس أبي

بفضل صراحته وعفويته وحضوره اللافت

في حوار صحفيّ، خطف ، نجم الشاب الأضواء والقلوب معاً، بفضل صراحته وعفويته وحضوره اللافت:

 أنت من عائلة متواضعة جداً، فجدّك عامل منجم ووالدك ساعي بريد، هل لا يزال كذلك؟.

- فيرمين: نعم، لا يزال.

 العمومي، ويقود دراجة نارية؟.

- فيرمين: نعم.

 أفهم أنه في السابق كان يوزع الرسائل، والآن يوزع الغرامات وأوراق السكن وما شابه؟.

- فيرمين: نعم، نعم.

 وما زال يفعل ذلك؟.

- فيرمين: نعم، مستمر.

 والدتك كانت تعمل في شركة؟

- فيرمين: نعم شركة لفرز الفاكهة.

 أي فاكهة؟

- فيرمين: البرتقال، نعم، البرتقال.

 ألم تفكر، بما تكسبه الآن، أن تقول لهما: والديّ، توقفا عن العمل؟.

- فيرمين: أقنعتُ أمي، لكن أبي لا، لم يُرِد، لأنه يحب عمله، ولأنه مرتاح هكذا، ولكن في لحظة ما، نعم، سيتوقف.







