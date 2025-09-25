فيرمين لوبيز خطف الأضواء والقلوب معاً: أقنعتُ أمي وليس أبي

في حوار صحفيّ، خطف فيرمين لوبيز
، نجم برشلونة
الشاب الأضواء والقلوب معاً، بفضل صراحته وعفويته وحضوره اللافت:
أنت من عائلة متواضعة جداً، فجدّك عامل منجم ووالدك ساعي بريد، هل لا يزال كذلك؟.
- فيرمين: نعم، لا يزال.
في البريد
العمومي، ويقود دراجة نارية؟.
- فيرمين: نعم.
أفهم أنه في السابق كان يوزع الرسائل، والآن يوزع الغرامات وأوراق السكن وما شابه؟.
- فيرمين: نعم، نعم.
وما زال يفعل ذلك؟.
- فيرمين: نعم، مستمر.
والدتك كانت تعمل في شركة؟
- فيرمين: نعم شركة لفرز الفاكهة.
أي فاكهة؟
- فيرمين: البرتقال، نعم، البرتقال.
ألم تفكر، بما تكسبه الآن، أن تقول لهما: والديّ، توقفا عن العمل؟.
- فيرمين: أقنعتُ أمي، لكن أبي لا، لم يُرِد، لأنه يحب عمله، ولأنه مرتاح هكذا، ولكن في لحظة ما، نعم، سيتوقف.