4 آب "الحقيقة الضائعة"
واين روني نجا من الموت بفضل كولين

واين روني نجا من الموت بفضل كولين
كرة القدم

2025-09-25 | 01:36
واين روني نجا من الموت بفضل كولين

زوجته كانت السبب الأهمّ في إنقاذه خلال أصعب فترات حياته

كشف واين روني أنّ زوجته كولين روني كانت السبب الأهمّ في إنقاذه خلال أصعب فترات حياته، موضحًا أنّه كان يعتقد أنّه قد يلقى حتفه بسبب إدمان الكحول لولا دعمها المتواصل. 
وجاءت تصريحاته خلال حديثٍ مطوّل في برنامج يقدّمه زميله السابق ريو فرديناند، حيث سرد جانبا من سلوكيّاتٍ متهوّرة في شبابه ومحاولاته إخفاء آثار سهراتٍ استمرّت يومين باستخدام قطرات العيون والعلكة والعطور.
وأفاد روني بأنّ كولين أدركت مبكرا، منذ كان في السابعة عشرة، طباعه المتقلّبة وشغفه المفرط بالخروج إلى جانب هوسه بكرة القدم، وأنّها ساعدته على ضبط نفسه تدريجيا من دون فرض قيودٍ مباشرة، مشيرا إلى أنّه كان يحتاج إلى من يدير اندفاعه، وأنّها قامت بذلك على مدى نحو عقدين.
واعترف القائد السابق لمنتخب إنجلترا بأنّه ارتكب أخطاءً معروفة للرأي العام، لكنّه شدّد على أنّ زوجته ظلّت العامل الثابت الذي يبقيه على الطريق الصحيح.
ويرتبط روني بكولين منذ سنّ السادسة عشرة، وتزوّجا عام 2008، وأنجبا أربعة أبناء هم كاي (15 عاما)، وكلاي (11 عاما)، وكِت (8 أعوام)، وكاس (6 أعوام). 
ورغم الضغوط والفضائح التي رافقت مسيرته الكروية، أكّد روني أنّ دعم كولين كان حاسما في تجاوز العثرات وبناء استقرارٍ عائلي.


واين روني نجا من الموت بفضل كولين

