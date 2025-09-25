واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا

شنّ واين روني
، نجم مانشستر يونايتد
وإنجلترا السابق، هجوماً لاذعاً على نتائج الكرة الذهبية
لمجلة فرانس فوتبول
، والتي أدت الى فوز الفرنسي عثمان ديمبيلي
بالجائزة.
وقال روني في حوار تلفزيوني "إنها مزحة، حقاً، كيف يُعقل أن يكون رافينيا (لاعب برشلونة) خامساً وفيتينيا ثالثا (باريس سان جيرمان)؟".
وأضاف "قاد رافينيا الفريق في لحظات حاسمة، ولعب بشغف وحماس، وقدم لنا أمسيات ساحرة، إن لم يكن هذا يستحق الكرة
الذهبية، فما هي؟ بالنسبة لي، يجب أن يكون الأفضل".
وتابع "كيف يُعقل أن يضغط مشجعو برشلونة
كي يفوز يامال بينما رافينيا هو المرشح الأبرز؟ برأيي، عليه أن ينتقل إلى نادٍ آخر، حيث يُعامله المشجعون جيداً، ولن يُظهروا له أي احترام لأنه ليس إسبانياً".