إنفانتينو يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية ويشيد بتقدم كرة القدم في لبنان

تناول اللقاء سبل تطوير في وتعزيز التعاون

التقى الدولي “فيفا” جياني إنفانتينو، برئيس في مدينة ، حيث تناول اللقاء سبل تطوير في وتعزيز التعاون مع “فيفا” من خلال مشاريع بنيوية وبرامج دعم فنية.



ونشر إنفانتينو عبر حسابه على صور تجمعه برئيس الجمهورية مؤكدًا أن كرة القدم تحمل رسالة أمل وتفتح مجالات للشباب اللبناني، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من برامج التطوير التي يطلقها الدولي، ولا سيما مشروع "فيفا ارينا” الذي يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الرياضية.



وأشاد رئيس “فيفا” بالتقدم اللافت الذي حققه الاتحاد اللبناني لكرة القدم برئاسة السيد هاشم حيدر، بدعم من برنامج “فيفا فوروورد"، حيث انعكس ذلك على النتائج الميدانية، أبرزها تأهل منتخب لبنان الأولمبي للمرة الأولى إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، إلى جانب تسجيل المنتخب النسائي الأول رقماً قياسياً في تصنيف الاتحاد الدولي.



كما استذكر إنفانتينو زيارته إلى لبنان عام 2019 لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج “كرة القدم للمدارس”، مؤكداً أنه لمس حينها حجم الشغف الكبير باللعبة لدى الشعب اللبناني، وما تمثله كرة القدم من مساحة أمل ووحدة في ظل الظروف الصعبة.