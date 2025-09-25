الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

إنفانتينو يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية ويشيد بتقدم كرة القدم في لبنان

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إنفانتينو يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية ويشيد بتقدم كرة القدم في لبنان
A-
A+

كرة القدم

2025-09-25 | 06:20
إنفانتينو يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية ويشيد بتقدم كرة القدم في لبنان

تناول اللقاء سبل تطوير كرة القدم في لبنان وتعزيز التعاون

التقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، برئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون في مدينة نيويورك، حيث تناول اللقاء سبل تطوير كرة القدم في لبنان وتعزيز التعاون مع “فيفا” من خلال مشاريع بنيوية وبرامج دعم فنية.

ونشر إنفانتينو عبر حسابه على انستغرام صور تجمعه برئيس الجمهورية اللبنانية مؤكدًا أن كرة القدم تحمل رسالة أمل وتفتح مجالات واسعة للشباب اللبناني، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من برامج التطوير التي يطلقها الاتحاد الدولي، ولا سيما مشروع "فيفا ارينا” الذي يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الرياضية.

وأشاد رئيس “فيفا” بالتقدم اللافت الذي حققه الاتحاد اللبناني لكرة القدم برئاسة السيد هاشم حيدر، بدعم من برنامج “فيفا فوروورد"، حيث انعكس ذلك على النتائج الميدانية، أبرزها تأهل منتخب لبنان الأولمبي للمرة الأولى إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، إلى جانب تسجيل المنتخب النسائي الأول رقماً قياسياً في تصنيف الاتحاد الدولي.

كما استذكر إنفانتينو زيارته إلى لبنان عام 2019 لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج “كرة القدم للمدارس”، مؤكداً أنه لمس حينها حجم الشغف الكبير باللعبة لدى الشعب اللبناني، وما تمثله كرة القدم من مساحة أمل ووحدة في ظل الظروف الصعبة.
 

مقالات ذات صلة

النقابة الفرنسية تتهم إنفانتينو بـ"مجزرة" بحقّ لاعبي كرة القدم
2025-06-30

النقابة الفرنسية تتهم إنفانتينو بـ"مجزرة" بحقّ لاعبي كرة القدم

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم
2025-08-23

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!
2025-09-20

نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!

كرة القدم النرويجية تتحدى اسرائيل من بوابة غزّة
2025-09-16

كرة القدم النرويجية تتحدى اسرائيل من بوابة غزّة

إنفانتينو يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية ويشيد بتقدم كرة القدم في لبنان

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الدولي لكرة القدم

فيفا

جياني إنفانتينو

العماد جوزاف عون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا

اقرأ ايضا في كرة القدم

واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا
01:38

واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا

هجوم لاذع على نتائج الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول

01:38

واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا

هجوم لاذع على نتائج الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول

واين روني نجا من الموت بفضل كولين
01:36

واين روني نجا من الموت بفضل كولين

زوجته كانت السبب الأهمّ في إنقاذه خلال أصعب فترات حياته

01:36

واين روني نجا من الموت بفضل كولين

زوجته كانت السبب الأهمّ في إنقاذه خلال أصعب فترات حياته

اخترنا لك
واين روني يهاجم نتائج الكرة الذهبية والسبب رافينيا
01:38
واين روني نجا من الموت بفضل كولين
01:36
فيرمين لوبيز خطف الأضواء والقلوب معاً: أقنعتُ أمي وليس أبي
01:35
دانتي يكتب التاريخ في الدوري الأوروبي
01:35

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025