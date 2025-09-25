عودة منتخب كرة الصالات بعد التأهل إلى نهائيات كأس آسيا

بعد الإنجاز الذي تحقق بالتأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة الصالات

حطّت بعثة منتخب للصالات رحالها في مطار الدولي في ، بعد الإنجاز الذي تحقق أمس بالتأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة الصالات المقررة في إندونيسيا عام 2026.



وقد كان في استقبال البعثة رئيس اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر، والأمين العام السيد جهاد الشحف، وعضو اللجنة التنفيذية السيد إميل رستم، إلى جانب حشد من محبّي اللعبة الذين عبّروا عن فخرهم بالمنتخب الوطني وسط أجواء احتفالية مميّزة.



وأكد حيدر أن كل ما يحققه الاتحاد في هذه المرحلة يستحق التقدير نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها البلد والاتحاد معًا، وقال "رغم هذه الظروف، يبقى الإنجاز يلي الإنجاز، وتحديدا في للصالات التي تأهلت للمرة الثالثة عشرة إلى نهائيات آسيا، وهو إنجاز ليس جديدا عليها، بل استكمال لمسيرة مميزة من النجاحات، ونأمل أن يتوج كل ذلك بتأهل المنتخب الأول إلى نهائيات آسيا، لنكمل بذلك عقد الإنجازات في هذه المرحلة الصعبة".



وأضاف حيدر أن هذا التأهل يحمل أهمية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، حيث لا تتلقى كرة القدم أي دعم مالي من الدولة ولا على أي مستوى، كما أن المنشآت الرياضية، وتحديدا ملاعب كرة القدم، تفتقر إلى المساعدة والتأهيل المطلوب لتصبح بمواصفات دولية تستضيف عليها المنتخبات.