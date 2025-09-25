عودة منتخب كرة الصالات بعد التأهل إلى نهائيات كأس آسيا

حطّت بعثة منتخب لبنان لكرة القدم
للصالات رحالها في مطار رفيق الحريري
الدولي في بيروت
، بعد الإنجاز الذي تحقق أمس بالتأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة الصالات المقررة في إندونيسيا عام 2026.
وقد كان في استقبال البعثة رئيس الاتحاد
اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر، والأمين العام السيد جهاد الشحف، وعضو اللجنة التنفيذية السيد إميل رستم، إلى جانب حشد من محبّي اللعبة الذين عبّروا عن فخرهم بالمنتخب الوطني وسط أجواء احتفالية مميّزة.
وأكد حيدر أن كل ما يحققه الاتحاد في هذه المرحلة يستحق التقدير نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها البلد والاتحاد معًا، وقال "رغم هذه الظروف، يبقى الإنجاز يلي الإنجاز، وتحديدا في كرة القدم
للصالات التي تأهلت للمرة الثالثة عشرة إلى نهائيات آسيا، وهو إنجاز ليس جديدا عليها، بل استكمال لمسيرة مميزة من النجاحات، ونأمل أن يتوج كل ذلك بتأهل المنتخب الأول إلى نهائيات آسيا، لنكمل بذلك عقد الإنجازات في هذه المرحلة الصعبة".
وأضاف حيدر أن هذا التأهل يحمل أهمية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، حيث لا تتلقى كرة القدم اللبنانية
أي دعم مالي من الدولة ولا على أي مستوى، كما أن المنشآت الرياضية، وتحديدا ملاعب كرة القدم، تفتقر إلى المساعدة والتأهيل المطلوب لتصبح بمواصفات دولية تستضيف عليها المنتخبات.
وتابع "ورغم كل ذلك، فإن المنتخبات اللبنانية تواصل تألقها وتنجح في التأهل ومنافسة أبرز الدول، وهو ما يسجل إنجازا مشرفا لكرة القدم اللبنانية".
كما وجه حيدر شكرا كبيرًا إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون على اهتمامه ورعايته ودعمه المعنوي للرياضة اللبنانية، مؤكدا أن "هذا الدعم يشكل جزءا أساسيا من النجاحات التي تتحقق".
وتحدث حيدر عن لقاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو مع الرئيس عون
، موضحا "أن الاتحاد لعب دورا في ترتيب هذا اللقاء، خاصة بعد الإنجاز الكبير الذي حققه فخامة الرئيس في هذا المجال"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذا الأمر ستُعلن في الأيام المقبلة مع زيارة مرتقبة لرئيس الفيفا إلى لبنان، حيث سيتم الكشف عن
معطيات إضافية بهذا الخصوص.
وتحدث حيدر عن الدوري اللبناني "لا بد من الإشارة إلى الانطلاقة المهمة لمنافسات الدوري هذا الموسم، والتي حازت على اعتراف الجميع، حيث تبشر بدوري واعد على مستوى فني عالٍ وحضور جماهيري لافت، الأمر الذي يشكل حافزا ودعما مباشرا لإنجازات المنتخبات الوطنية. نأمل أن تبقى كرة القدم اللبنانية مصدر فرح وفخر لكل اللبنانيين."