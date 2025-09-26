الأخبار
الحزن يخيّم على كرة القدم الإنجليزية
2025-09-26 | 01:40
الحزن يخيّم على كرة القدم الإنجليزية

خيمت أجواء من الحزن على الوسط الكروي الإنجليزي

خيمت أجواء من الحزن على الوسط الكروي الإنجليزي بعد إعلان وفاة المهاجم الشاب بيلي فيغار، لاعب تشيتشيستر سيتي وخريج أكاديمية أرسنال، متأثراً بإصابة دماغية خطيرة، تعرّض لها خلال مباراة في دوري "إيثميان" السبت الماضي. 
ووفق بيان ناديه، خضع اللاعب لعلاج مكثف، ووُضع في غيبوبة مستحثّة، وأجريت له جراحة، قبل أن يُعلن صباح أمس الخميس عن وفاته. 
وقدّم أرسنال وتشيتشيستر وعدد من أندية اللاعب السابقة رسائل نعي وإشادة بمسيرته وروحه التنافسية، فيما قررت رابطة الدوري المعني الوقوف دقيقة صمت وارتداء شارات سوداء في مباريات نهاية الأسبوع، مع تأجيل مباراة فريقه المقبلة احتراماً لذكرى الراحل. 
وتدرّج فيغار داخل أكاديمية أرسنال منذ 2017 ووقّع عقداً احترافياً في 2022، وخاض تجارب على سبيل الإعارة في ديربي كاونتي وإيستبورن بورو قبل انتقاله إلى هاستينغز يونايتد ومنه إلى تشيتشيستر في آب - أغسطس الماضي. 
وأعادت الحادثة تسليط الضوء على معايير السلامة في ملاعب الدرجات الدنيا، إذ يدفع الحادث المأساوي إلى مراجعة البروتوكولات الطبية ومحيط أرضيات اللعب لتقليل مخاطر الإصابات الرأسية القاتلة.



مقالات ذات صلة

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم
2025-08-23

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

إنفانتينو يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية ويشيد بتقدم كرة القدم في لبنان
06:20

إنفانتينو يلتقي رئيس الجمهورية اللبنانية ويشيد بتقدم كرة القدم في لبنان

نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!
2025-09-20

نجم تشيلسي وأوكرانيا يترك كرة القدم إلى ألعاب القوى!!

كرة القدم النرويجية تتحدى اسرائيل من بوابة غزّة
2025-09-16

كرة القدم النرويجية تتحدى اسرائيل من بوابة غزّة

