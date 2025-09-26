الحزن يخيّم على كرة القدم الإنجليزية

خيمت أجواء من الحزن على الوسط الكروي الإنجليزي بعد إعلان وفاة المهاجم الشاب فيغار، لاعب تشيتشيستر سيتي وخريج ، متأثراً بإصابة دماغية خطيرة، تعرّض لها خلال مباراة في "إيثميان" السبت الماضي.

ووفق بيان ناديه، خضع اللاعب لعلاج مكثف، ووُضع في غيبوبة مستحثّة، وأجريت له جراحة، قبل أن يُعلن أمس الخميس عن وفاته.

وقدّم أرسنال وتشيتشيستر وعدد من أندية اللاعب السابقة رسائل نعي وإشادة بمسيرته وروحه التنافسية، فيما قررت رابطة الدوري المعني الوقوف وارتداء شارات سوداء في مباريات نهاية الأسبوع، مع تأجيل مباراة فريقه المقبلة احتراماً لذكرى الراحل.

وتدرّج فيغار داخل أكاديمية أرسنال منذ 2017 ووقّع عقداً احترافياً في 2022، وخاض تجارب على سبيل الإعارة في كاونتي وإيستبورن قبل انتقاله إلى هاستينغز ومنه إلى تشيتشيستر في آب - الماضي.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على معايير السلامة في ملاعب الدرجات ، إذ يدفع الحادث المأساوي إلى مراجعة البروتوكولات الطبية ومحيط أرضيات اللعب لتقليل مخاطر الإصابات الرأسية القاتلة.







