إيقاف "إسرائيل" دولياً وأوروبياً يتفاعل بقوة وترامب يتدخل

يتزايد الزخم نحو تعليق مشاركة المنتخبات والأندية

يتزايد الزخم داخل نحو تعليق مشاركة المنتخبات والأندية " " في المسابقات القارية.

وتشير معطيات من داخل اتحادات أوروبية إلى أنّ الملف يقترب من الحسم خلال الأسبوع المقبل، بما قد يؤثّر مباشرةً في مسار تصفيات كأس 2026 عن قارة أوروبا وبطولة الدوري التي يشارك فيها ماكابي تل أبيب.

وتوضح التقارير أنّ قرار التعليق، إن طُرح، يحتاج إلى أغلبية بسيطة داخل اللجنة التنفيذية، وسط تقديرات بوجود تأييد واضح بين أعضائها.

في المقابل، يُسجَّل أنّ الأوروبي يحرص على عدم تأكيد مواعيد اجتماعات استثنائية مسبقاً، بينما تتصاعد ضغوط سياسية وحقوقية خارج الملعب، بينها دعوات أممية لتعليق مشاركة " " على خلفية الحرب الدائرة في غزة.

ويأتي السيناريو المطروح على غرار سابقة إقصاء في 2022، مع اختلاف الظروف القانونية والإجرائية التي تحكم الملفات.

وفي حال اعتماد القرار، ستضطر الاتحادات المعنية إلى ترتيبات بديلة لمواعيد المباريات خلال التوقف الدولي المقبل الذي يبدأ في 6 تشرين الأول - أكتوبر، ويبقى المسار الدقيق مرتبطاً بإرادة اللجنة التنفيذية وتوازناتها السياسية والقانونية خلال الأيام القليلة المقبلة.

في المقابل، قال متحدث "سنعمل بالتأكيد على وقف أي جهد يرمي إلى منع المنتخب لكرة القدم من المشاركة في كأس العالم"، ويبدو أن الرئيس ينوي التدخل في الأمر.





