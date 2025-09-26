إيقاف "إسرائيل" دولياً وأوروبياً يتفاعل بقوة وترامب يتدخل

يتزايد الزخم داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
نحو تعليق مشاركة المنتخبات والأندية "الإسرائيلية
" في المسابقات القارية.
وتشير معطيات من داخل اتحادات أوروبية إلى أنّ الملف يقترب من الحسم خلال الأسبوع المقبل، بما قد يؤثّر مباشرةً في مسار تصفيات كأس العالم
2026 عن قارة أوروبا وبطولة الدوري الأوروبي
التي يشارك فيها ماكابي تل أبيب.
وتوضح التقارير أنّ قرار التعليق، إن طُرح، يحتاج إلى أغلبية بسيطة داخل اللجنة التنفيذية، وسط تقديرات بوجود تأييد واضح بين أعضائها.
في المقابل، يُسجَّل أنّ الاتحاد
الأوروبي يحرص على عدم تأكيد مواعيد اجتماعات استثنائية مسبقاً، بينما تتصاعد ضغوط سياسية وحقوقية خارج الملعب، بينها دعوات أممية لتعليق مشاركة "إسرائيل
" على خلفية الحرب الدائرة في غزة.
ويأتي السيناريو المطروح على غرار سابقة إقصاء روسيا
في 2022، مع اختلاف الظروف القانونية والإجرائية التي تحكم الملفات.
وفي حال اعتماد القرار، ستضطر الاتحادات المعنية إلى ترتيبات بديلة لمواعيد المباريات خلال التوقف الدولي المقبل الذي يبدأ في 6 تشرين الأول - أكتوبر، ويبقى المسار الدقيق مرتبطاً بإرادة اللجنة التنفيذية وتوازناتها السياسية والقانونية خلال الأيام القليلة المقبلة.
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية
"سنعمل بالتأكيد على وقف أي جهد يرمي إلى منع المنتخب الإسرائيلي
لكرة القدم من المشاركة في كأس العالم"، ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب
ينوي التدخل في الأمر.