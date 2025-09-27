الأخبار
بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك

بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك
كرة القدم

2025-09-27 | 02:17
بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك

وجّه أسطورة التنس رسالة لافتة إلى الموهبة الإسبانية

وجّه أسطورة التنس، الألماني بوريس بيكر رسالة لافتة إلى الموهبة الإسبانية لامين يامال، مهاجم برشلونة، داعيا إياه إلى إحكام اختيار من يحيطون به في هذه المرحلة الحساسة من مسيرته. 
بيكر، الذي لمع مراهقا حين توّج بلقب ويمبلدون في السابعة عشرة، شبّه مسار يامال السريع بمساره الشخصي، قائلاً إنّ اللاعب الشاب يفوز بكل شيء الآن، لكنّ النجاح المبكر أطلق أجراس الإنذار لما يحمله من ضغوط وفتن.
وأوضح بيكر أنّ صعود يامال الخاطف من فتى بعمر 15 عاما يظهر بقميص برشلونة، إلى بطل قاري مع إسبانيا وهو في السابعة عشرة، ثم وصيفا للكرة الذهبية عند الثامنة عشرة، يجلب معه تحدياتٍ تتجاوز الملعب.
وحدد بيكر التحديات في تضاؤل الخصوصية، واتساع الدائرة الاجتماعية بدوافع متباينة، ونصح النجم الألماني اللاعبَ بأن يحيط نفسه باثنين أو ثلاثة أشخاص جادّين، وأن يركن إلى أسرته ويبني شبكة أمان تحمي قراراته المستقبلية.
وأثارت اللهجة التحذيرية تأويلاتٍ على مواقع التواصل بشأن ما إذا كان بيكر يلمّح إلى علاقات يامال الاجتماعية، من دون أن يسمّي أحدا.
وتداول بعض المتابعين اسم المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول في هذا السياق، لكن بيكر لم يشر صراحةً إلى أي شخص بعينه، لتظل رسالته العامة مركّزة على الانضباط الشخصي وإدارة الشهرة المبكرة بعقلانية.



