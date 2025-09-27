ديمبيليه .. وفاءٌ ممتدّ لعائلة عبد الحق نوري حتى بعد تتويجه بالكرة الذهبية

أظهر عثمان ديمبيليه جانبا إنسانيا لافتا تجاه عبد نوري

أظهر عثمان ديمبيليه جانبا إنسانيا لافتا تجاه عبد نوري وعائلته منذ انهيار لاعب أياكس السابق في صيف 2017.

ففي موسميه مع ، ارتدى الفرنسي أحذية كُتب عليها "Nouri 34"، كما دعا شقيق اللاعب، عبد الرحيم، ليكون ضيفه في مدرجات كامب نو خلال لقاء برشلونة مع إيندهوفن في ، وتبادلا القمصان بعد المباراة، فيما أكّد شقيق نوري حينها أنّ ديمبيليه صديق للعائلة ومتابع لحالته دائما.

وبعد ثماني سنوات تقريبا على حادثة نوري، توّج ديمبيليه بالكرة الذهبية لعام 2025 بعد موسم استثنائي مع حصد فيه .

وفي أعقاب التتويج، أجرى النجم الفرنسي مكالمة مرئية مع عائلة اللاعب، بحسب ما نشرته حسابات هولندية موثوقة، لتتجدد الإشارة إلى علاقة الودّ والمتابعة المستمرة التي تجمع الطرفين منذ 2017.

وتعكس هذه الخطوات، من وضع الاسم على الحذاء، إلى استقبال شقيقه في كامب نو، وصولًا إلى الاتصال لتهنئة وتقاسم لحظة التتويج، قصة وفاء نادرة في ، وترسّخ صورة ديمبيليه لاعبا ملتزما بقيم الامتنان والإنسانية إلى جانب إنجازاته الفنية.









