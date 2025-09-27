الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

ريال مدريد يستعيد 20.3 مليون يورو بعد 9 سنوات

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ريال مدريد يستعيد 20.3 مليون يورو بعد 9 سنوات
A-
A+

كرة القدم

2025-09-27 | 02:18
ريال مدريد يستعيد 20.3 مليون يورو بعد 9 سنوات

أغلقت المفوضية الأوروبية نهائياً الملف المتعلق بريال مدريد وبلدية مدريد

أغلقت المفوضية الأوروبية نهائياً الملف المتعلق بريال مدريد وبلدية مدريد، وجاء القرار لصالح الطرفين، حيث خلصت بروكسل إلى أن الاتفاقية العمرانية الموقَّعة عام 2011، المرتبطة بتطوير منطقة "الأبراج الأربعة"، لا تُعدّ شكلاً من أشكال المساعدات الحكومية، وأن النادي لم يتلقَّ أي معاملة تفضيلية.
ويُمثل هذا القرار تراجعاً عن موقف المفوضية نفسها التي كانت قد اعتبرت، في عام 2016، أن الاتفاق يشكّل مساعدة عامة غير قانونية، وألزمت ريال مدريد بدفع 20.3 مليون يورو لخزينة البلدية. 
غير أن استئناف النادي والحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية دفع المؤسّسة الأوروبية إلى مراجعة الملف مجدداً، لتنتهي إلى أن التعويض الذي تم الاتفاق عليه في 2011 كان هو الحل الأكثر فائدة للبلدية.
تعود جذور النزاع إلى عام 1998، حين التزمت بلدية مدريد بتسليم النادي القطعة (B-32) في منطقة "لاس تابلاس".
إلا أن تعذّر الوفاء بهذا الالتزام أدى إلى إعادة التفاوض على الاتفاق في عام 2011، حيث جرى تحديد تعويض مالي وعمراني أثار لاحقاً شكوك المفوضية. 
وقد استند القرار الأولي إلى تقرير جهة خارجية، لكن بروكسل ترى الآن أن التقييم الذي قدّمه السجل العقاري والفنيون البلديون وعدة شركات تقييم مستقلة كان سليماً ومتطابقاً.
كما شددت المفوضية على أن البلدية حصلت على جميع التقارير القانونية والاقتصادية والعمرانية اللازمة قبل توقيع الاتفاقية، "كما كان ليفعل أي مشغّل خاص ضمن شروط السوق".
وبعد صدور القرار النهائي، سيطالب ريال مدريد فوراً باسترداد مبلغ 20.3 مليون يورو الذي دفعه عام 2016، إضافة إلى الفوائد المتراكمة، معتبراً أن العملية التي استمرت أكثر من اثني عشر عاماً تسببت له بخسائر مالية غير مبررة. 
وختم النادي في بيان مؤكداً أن "الحكم يثبت أن إدارة ريال مدريد تتم وفق مبادئ الشفافية والنزاهة والاستقامة".



مقالات ذات صلة

ريال مدريد يحقق رقما قياسيا بإيرادات تتجاوز المليار يورو
2025-07-18

ريال مدريد يحقق رقما قياسيا بإيرادات تتجاوز المليار يورو

ريال مدريد يضخّ مئات الملايين في الميركاتو الصيفي
2025-07-15

ريال مدريد يضخّ مئات الملايين في الميركاتو الصيفي

ريال بيتيس يصطاد من مياه ريال مدريد
2025-07-26

ريال بيتيس يصطاد من مياه ريال مدريد

برشلونة يبيع لاعبه المنسي ويقطف 11 مليون يورو
2025-08-16

برشلونة يبيع لاعبه المنسي ويقطف 11 مليون يورو

ريال مدريد يستعيد 20.3 مليون يورو بعد 9 سنوات

رياضة

كرة القدم

المفوضية الأوروبية

ريال مدريد

بلدية مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
منشورات لاعب تحت رقابة بوروسيا دورتموند بسبب تشارلي كيرك
بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك

اقرأ ايضا في كرة القدم

منشورات لاعب تحت رقابة بوروسيا دورتموند بسبب تشارلي كيرك
02:19

منشورات لاعب تحت رقابة بوروسيا دورتموند بسبب تشارلي كيرك

قرر دورتموند مراقبة منشورات لاعبه فيليكس نميشا على وسائل التواصل

02:19

منشورات لاعب تحت رقابة بوروسيا دورتموند بسبب تشارلي كيرك

قرر دورتموند مراقبة منشورات لاعبه فيليكس نميشا على وسائل التواصل

بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك
02:17

بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك

وجّه أسطورة التنس رسالة لافتة إلى الموهبة الإسبانية

02:17

بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك

وجّه أسطورة التنس رسالة لافتة إلى الموهبة الإسبانية

ديمبيليه .. وفاءٌ ممتدّ لعائلة عبد الحق نوري حتى بعد تتويجه بالكرة الذهبية
02:15

ديمبيليه .. وفاءٌ ممتدّ لعائلة عبد الحق نوري حتى بعد تتويجه بالكرة الذهبية

أظهر عثمان ديمبيليه جانبا إنسانيا لافتا تجاه عبد الحق نوري

02:15

ديمبيليه .. وفاءٌ ممتدّ لعائلة عبد الحق نوري حتى بعد تتويجه بالكرة الذهبية

أظهر عثمان ديمبيليه جانبا إنسانيا لافتا تجاه عبد الحق نوري

اخترنا لك
منشورات لاعب تحت رقابة بوروسيا دورتموند بسبب تشارلي كيرك
02:19
بوريس بيكر ينصح لامين يامال: احمِ دائرتك وامنح الثقة لأسرتك
02:17
ديمبيليه .. وفاءٌ ممتدّ لعائلة عبد الحق نوري حتى بعد تتويجه بالكرة الذهبية
02:15
سكوتي بيبن في ريال مدريد
02:14

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025