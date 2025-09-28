فيديو - مشجع بالاس يوقف حافلة ليفربول!

تداولت منصّات التواصل مقطع فيديو يظهر مشجعاً لكريستال بالاس جاثياً ليربط حذاءه أمام حافلة ليفربول
لحظة مغادرتها ملعب سيلهرست بارك، في لقطة وُصفت بالسخرية الباردة بعد نهاية المباراة.
وجاءت اللقطة عقب خسارة ليفربول (١-٢) أمام كريستال بالاس
مساء السبت، في مباراة حسمها أصحاب الأرض
بهدف إدّي نكيتياه في الدقيقة (٩٠+٧) بعد تعادل متأخر لفيديريكو كييزا
، بينما كان إسماعيلا سار قد افتتح التسجيل مبكراً، ما رفع بالاس إلى الوصافة وقطع سلسلة انتصارات المتصدّر.
وإذ عكست ردود الفعل بين جماهير الناديين تبايناً بين الطرافة واعتبار التصرف "استفزازاً"، يبقى المشهد جزءاً من الأجواء الدراماتيكية التي أحاطت باللقاء داخل الملعب وخارجه، من توقف المباراة لدقائق بسبب حالة
طبية في المدرجات، وصولاً إلى مشهد
الحافلة المثير للجدل عند الخروج من سيلهرست بارك.