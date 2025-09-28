فيديو - مشجع بالاس يوقف حافلة ليفربول!

مشجع لكريستال بالاس يربط حذاءه أمام حافلة ليفربول عند مغادرتها ملعب سيلهرست بارك 💀😂

تداولت منصّات التواصل مقطع فيديو يظهر مشجعاً لكريستال بالاس جاثياً ليربط حذاءه أمام حافلة لحظة مغادرتها ملعب سيلهرست بارك، في لقطة وُصفت بالسخرية الباردة بعد نهاية المباراة.وجاءت اللقطة عقب خسارة ليفربول (١-٢) أمام مساء السبت، في مباراة حسمها أصحاب بهدف إدّي نكيتياه في الدقيقة (٩٠+٧) بعد تعادل متأخر لفيديريكو ، بينما كان إسماعيلا سار قد افتتح التسجيل مبكراً، ما رفع بالاس إلى الوصافة وقطع سلسلة انتصارات المتصدّر.وإذ عكست ردود الفعل بين جماهير الناديين تبايناً بين الطرافة واعتبار التصرف "استفزازاً"، يبقى المشهد جزءاً من الأجواء الدراماتيكية التي أحاطت باللقاء داخل الملعب وخارجه، من توقف المباراة لدقائق بسبب طبية في المدرجات، وصولاً إلى الحافلة المثير للجدل عند الخروج من سيلهرست بارك.