الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - مشجع بالاس يوقف حافلة ليفربول!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مشجع بالاس يوقف حافلة ليفربول!
A-
A+

كرة القدم

2025-09-28 | 02:23
فيديو - مشجع بالاس يوقف حافلة ليفربول!

لقطة وُصفت بالسخرية الباردة بعد نهاية المباراة

تداولت منصّات التواصل مقطع فيديو يظهر مشجعاً لكريستال بالاس جاثياً ليربط حذاءه أمام حافلة ليفربول لحظة مغادرتها ملعب سيلهرست بارك، في لقطة وُصفت بالسخرية الباردة بعد نهاية المباراة.
وجاءت اللقطة عقب خسارة ليفربول (١-٢) أمام كريستال بالاس مساء السبت، في مباراة حسمها أصحاب الأرض بهدف إدّي نكيتياه في الدقيقة (٩٠+٧) بعد تعادل متأخر لفيديريكو كييزا، بينما كان إسماعيلا سار قد افتتح التسجيل مبكراً، ما رفع بالاس إلى الوصافة وقطع سلسلة انتصارات المتصدّر.
وإذ عكست ردود الفعل بين جماهير الناديين تبايناً بين الطرافة واعتبار التصرف "استفزازاً"، يبقى المشهد جزءاً من الأجواء الدراماتيكية التي أحاطت باللقاء داخل الملعب وخارجه، من توقف المباراة لدقائق بسبب حالة طبية في المدرجات، وصولاً إلى مشهد الحافلة المثير للجدل عند الخروج من سيلهرست بارك. 



مقالات ذات صلة

فيديو - القاء القبض مشجع بسبب إساءة عنصرية في الدوري الإنجليزي
2025-08-17

فيديو - القاء القبض مشجع بسبب إساءة عنصرية في الدوري الإنجليزي

فيديو - لقطة طريفة بين مشجع صغير لتشيلسي ورجال بالميراس
2025-07-07

فيديو - لقطة طريفة بين مشجع صغير لتشيلسي ورجال بالميراس

وفاة الفنان السوري داوود رضوان بعد مسيرة فنية حافلة
2025-09-13

وفاة الفنان السوري داوود رضوان بعد مسيرة فنية حافلة

هالاند يتلقى ضربة وثلاث غرز في حافلة المنتخب
2025-09-08

هالاند يتلقى ضربة وثلاث غرز في حافلة المنتخب

فيديو - مشجع بالاس يوقف حافلة ليفربول!

رياضة

كرة القدم

ليفربول

كريستال بالاس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الإصابات تضرب برشلونة وفليك: أعشق التحديات
خماسية أتلتيكو في مرمى ريال مدريد وذاكرة 1950

اقرأ ايضا في كرة القدم

نهائي كأس لبنان في الميني فوتبول بين الجيش ولويس
03:02

نهائي كأس لبنان في الميني فوتبول بين الجيش ولويس

منقولة على شاشة قناة الجديد بدءاً من الساعة الخامسة مباشرة من برجا

03:02

نهائي كأس لبنان في الميني فوتبول بين الجيش ولويس

منقولة على شاشة قناة الجديد بدءاً من الساعة الخامسة مباشرة من برجا

حكاية خرافية على بحر البلطيق: نادٍ مغمور يقترب من لقب تاريخي
02:39

حكاية خرافية على بحر البلطيق: نادٍ مغمور يقترب من لقب تاريخي

من قرية صيد صغيرة على ساحل بحر البلطيق

02:39

حكاية خرافية على بحر البلطيق: نادٍ مغمور يقترب من لقب تاريخي

من قرية صيد صغيرة على ساحل بحر البلطيق

سرّ القميص رقم 39 لبرونو غيمارايش
02:38

سرّ القميص رقم 39 لبرونو غيمارايش

اختياره الرقم 39 يرتبط بقصة عائلية

02:38

سرّ القميص رقم 39 لبرونو غيمارايش

اختياره الرقم 39 يرتبط بقصة عائلية

اخترنا لك
نهائي كأس لبنان في الميني فوتبول بين الجيش ولويس
03:02
حكاية خرافية على بحر البلطيق: نادٍ مغمور يقترب من لقب تاريخي
02:39
سرّ القميص رقم 39 لبرونو غيمارايش
02:38
دافيد بيكهام على عرش سالفورد
02:36

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025