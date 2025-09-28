الأخبار
خماسية أتلتيكو في مرمى ريال مدريد وذاكرة 1950

خماسية أتلتيكو في مرمى ريال مدريد وذاكرة 1950
خماسية أتلتيكو في مرمى ريال مدريد وذاكرة 1950

انتصر أتلتيكو مدريد على غريمه ريال مدريد (٥-٢)

انتصر أتلتيكو مدريد على غريمه ريال مدريد (٥-٢) مساء السبت في ملعب متروبوليتانو، في ديربي شهد تألّق الأرجنتيني جوليان ألفاريز بثنائيّة (إحداهما من ركلة حرة)، إلى جانب أهداف روبن لو نورمان وألكسندر سورلوث وأنطوان غريزمان في الوقت بدل الضائع، بينما سجّل للريال كيليان مبابي وأردا غولر. 
النتيجة منحت "الروخيبلانكوس" دفعة كبيرة بعد بداية متواضعة للموسم، وألحقت الهزيمة الأولى بالمتصدّر، والأهمّ، أنّها حملت بُعداً تاريخيا، فهي المرّة الأولى منذ عام 1950 التي ينجح فيها أتلتيكو بتسجيل خمسة أهداف في شباك جاره، ما جعل الفوز يوصف بـ"الخماسيّة التاريخية" وأطلق موجة مقارنات زمنية على منصّات التواصل تُبرز مدى طول الفاصل بين المحطّتين.
ويبرز هذا الرقم دلالة زمنيّة لافتة، فعام 1950 كان بيليه لا يزال في العاشرة من عمره، ولم يكن دوري أبطال أوروبا قد انطلق بعد، فيما كانت أوروغواي البلد الوحيد الحائز على كأس العالم.
كما أنّ دييغو مارادونا ووالد ليونيل ميسي لم يكونا قد وُلدا بعد، وكذلك والدة كريستيانو رونالدو، فضلًا عن أنّه حتّى جدة لامين يامال لم تكن قد وُلدت بعد.



