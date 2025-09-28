الأخبار
الإصابات تضرب برشلونة وفليك: أعشق التحديات

الإصابات تضرب برشلونة وفليك: أعشق التحديات
كرة القدم

2025-09-28 | 02:25
الإصابات تضرب برشلونة وفليك: أعشق التحديات

قبيل مواجهة ريال سوسيداد الليلة ضمن الجولة السابعة من الدوري

كتب خافي ميغيل في صحيفة آس الإسبانية، تعليقاً على الإصابات التي ضربت برشلونة مؤخراً، وقبيل مواجهة ريال سوسيداد الليلة ضمن الجولة السابعة من الدوري.
وجاء في تحليل ميغيل "خط الوسط كان يوصف في بداية الموسم بأنه الأكثر ازدحاماً بالخيارات، الى درجة الحديث عن (تخمة) في المراكز، لكن الواقع تغيّر بسرعة".
وأضاف "جافي خارج الحسابات بسبب إصابة طويلة الأمد، وفيرمين (لوبيز) غائب بعد تعرضه لإصابة، و(مارك) كاسادو مهدد بالغياب، ما جعل الوسط يتحول فجأة، من أكثر الخطوط قوة إلى أكثرها هشاشة".
وعدد ميغيل الخيارات المتبقية "تقتصر على بيدري، القائد الفني للفريق، وداني أولمو الذي يُعتمد عليه في صناعة اللعب رغم عودته من إصابة، وفرينكي دي يونغ العائد بقوة، لكنه لا يمكنه تغطية كل الأدوار بمفرده، ومارك برنال الذي لم يلعب أكثر من عشر دقائق منذ عودته من إصابته الأخيرة".
وختم "قد يضطر فليك إلى الاعتماد على حلول غير تقليدية لتعويض النقص، مثل الدفع بإريك غارسيا أو حتى كريستنسن الى خط الوسط إذا لزم الأمر، وهو ما يكشف حجم الأزمة".
وتعليقاً على كمً الإصابات، قال المدرب الألماني هانسي فليك في مؤتمره الصحفي بالأمس "التكيف مع الاصابات جزء من وظيفتي، فأنا اعشق التحديات".

الإصابات تضرب برشلونة وفليك: أعشق التحديات

