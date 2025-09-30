شرط مهم لاستبعاد إسرائيل من المسابقات الدولية

أشار مصدر لصحيفة ذا غارديان البريطانية
، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
، يويفا، وضع شرطا قد يؤدي إلى استبعاد إسرائيل
من بعض بطولاته، هو عدم اشتمال الاقصاء، لو حصل على التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم
2026.
وأشار المصدر أن العقوبات
يمكن أن تقتصر على البطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي
بشكل مباشر، مثل المسابقات القارية للأندية، أي اليوروبا ليغ ودوري أبطال أوروبا
ودوري الأمم الأوروبية.
وإذا ما حصل ذلك، فسيتم إقصاء نادي ماكابي من بطولة الدوري الأوروبي والمنتخب الإسرائيلي
من منافسات دوري
الأمم.
وكان ثمانية خبراء من الأمم المتحدة
، وجهوا رسالة إلى اليويفا والفيفا، طالبوا فيها بإبعاد إسرائيل عن المسابقات الدولية، بسبب "استمرار الإبادة في الأراضي الفلسطينية
"، كما تقدمت مجموعة تضم 47 رياضيا، بمطلب رسمي لاستبعاد الأندية والمنتخبات الإسرائيلية
من المنافسات الدولية.