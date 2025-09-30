شرط مهم لاستبعاد إسرائيل من المسابقات الدولية

وضع شرطا قد يؤدي إلى استبعاد

أشار مصدر لصحيفة ذا غارديان ، أن ، يويفا، وضع شرطا قد يؤدي إلى استبعاد من بعض بطولاته، هو عدم اشتمال الاقصاء، لو حصل على التصفيات المؤهلة إلى كأس 2026.

وأشار المصدر أن يمكن أن تقتصر على البطولات التي ينظمها بشكل مباشر، مثل المسابقات القارية للأندية، أي اليوروبا ليغ ودوري أبطال ودوري الأمم الأوروبية.

وإذا ما حصل ذلك، فسيتم إقصاء نادي ماكابي من بطولة الدوري الأوروبي والمنتخب من منافسات الأمم.

وكان ثمانية خبراء من ، وجهوا رسالة إلى اليويفا والفيفا، طالبوا فيها بإبعاد إسرائيل عن المسابقات الدولية، بسبب "استمرار الإبادة في الأراضي "، كما تقدمت مجموعة تضم 47 رياضيا، بمطلب رسمي لاستبعاد الأندية والمنتخبات من المنافسات الدولية.







