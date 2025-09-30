الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

شرط مهم لاستبعاد إسرائيل من المسابقات الدولية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شرط مهم لاستبعاد إسرائيل من المسابقات الدولية
A-
A+

كرة القدم

2025-09-30 | 01:30
شرط مهم لاستبعاد إسرائيل من المسابقات الدولية

الاتحاد الأوروبي وضع شرطا قد يؤدي إلى استبعاد إسرائيل

أشار مصدر لصحيفة ذا غارديان البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، وضع شرطا قد يؤدي إلى استبعاد إسرائيل من بعض بطولاته، هو عدم اشتمال الاقصاء، لو حصل على التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وأشار المصدر أن العقوبات يمكن أن تقتصر على البطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر، مثل المسابقات القارية للأندية، أي اليوروبا ليغ ودوري أبطال أوروبا ودوري الأمم الأوروبية.
وإذا ما حصل ذلك، فسيتم إقصاء نادي ماكابي من بطولة الدوري الأوروبي والمنتخب الإسرائيلي من منافسات دوري الأمم.
وكان ثمانية خبراء من الأمم المتحدة، وجهوا رسالة إلى اليويفا والفيفا، طالبوا فيها بإبعاد إسرائيل عن المسابقات الدولية، بسبب "استمرار الإبادة في الأراضي الفلسطينية"، كما تقدمت مجموعة تضم 47 رياضيا، بمطلب رسمي لاستبعاد الأندية والمنتخبات الإسرائيلية من المنافسات الدولية.



مقالات ذات صلة

جوائز مالية هائلة تقدّمها المسابقات الأوروبية تفوق 3 مليار يورو
2025-08-29

جوائز مالية هائلة تقدّمها المسابقات الأوروبية تفوق 3 مليار يورو

خبراء أمميون طالبوا باستبعاد اسرائيل دولياً
2025-09-24

خبراء أمميون طالبوا باستبعاد اسرائيل دولياً

زفاف سيلينا غوميز يثير جدل العائلة بعد استبعاد والدتها منه
2025-09-29

زفاف سيلينا غوميز يثير جدل العائلة بعد استبعاد والدتها منه

قرار مهم لترامب خلال أسبوعين!
2025-08-22

قرار مهم لترامب خلال أسبوعين!

شرط مهم لاستبعاد إسرائيل من المسابقات الدولية

رياضة

كرة القدم

اليوروبا ليغ

دوري أبطال أوروبا

دوري الأمم الأوروبية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقتل حارس مرمى أثناء مباراة في إسبانيا
ريال مدريد يعزز استراتيجية "توزيع الشباب" ويراقب

اقرأ ايضا في كرة القدم

واين روني: مانشستر يونايتد فقد هويته
01:39

واين روني: مانشستر يونايتد فقد هويته

أعرب عن أسفه العميق للوضع الذي يعيشه مانشستر يونايتد

01:39

واين روني: مانشستر يونايتد فقد هويته

أعرب عن أسفه العميق للوضع الذي يعيشه مانشستر يونايتد

انتحار المدرب الإنجليزي الشهير
01:38

انتحار المدرب الإنجليزي الشهير

بعد تلقّي خدمات الإسعاف بلاغاً من منزله

01:38

انتحار المدرب الإنجليزي الشهير

بعد تلقّي خدمات الإسعاف بلاغاً من منزله

علامة كاملة - فاريولي يحقق انطلاقة مثالية مع بورتو
01:35

علامة كاملة - فاريولي يحقق انطلاقة مثالية مع بورتو

يواصل فرانشيسكو فاريولي بصم بداية لافتة مع بورتو هذا الموسم

01:35

علامة كاملة - فاريولي يحقق انطلاقة مثالية مع بورتو

يواصل فرانشيسكو فاريولي بصم بداية لافتة مع بورتو هذا الموسم

اخترنا لك
واين روني: مانشستر يونايتد فقد هويته
01:39
انتحار المدرب الإنجليزي الشهير
01:38
علامة كاملة - فاريولي يحقق انطلاقة مثالية مع بورتو
01:35
ميكيل أرتيتا يطوّر التواصل بأساليب عسكرية
01:35

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025