مقتل حارس مرمى أثناء مباراة في إسبانيا

مقتل حارس مرمى أثناء مباراة في إسبانيا
كرة القدم

2025-09-30 | 01:31
مقتل حارس مرمى أثناء مباراة في إسبانيا

بعد تعرضه لإصابة خطيرة أثناء مباراة في دوري الدرجة الخامسة

توفي راؤول راميريس، حارس مرمى نادي كوليندرس، عن 19 عاماً، بعد تعرضه لإصابة خطيرة أثناء مباراة في دوري الدرجة الخامسة الإسباني.
ووقعت الحادثة عند الدقيقة الـ60 من المباراة، حين حاول راميريس التصدي لكرة عرضية، فاصطدم بشكل عنيف مع أحد لاعبي الفريق المنافس، ما أدى الى إصابة بالغة في الرأس، ونزيف دماغي، تلاه فقدانه الوعي وتوقف قلبيّ.
وحاول مدرب الفريق، رافا دي لا بينيا، إنعاش لاعبه عبر التنفس الاصطناعي، كما تدخلت مشجعة تدرس الطب من بين الحضور لمحاولة إنقاذ حياته، لكنه تعرض لأزمة قلبية ثانية على الطريق إلى المستشفى حيث فارق الحياة صباح الأحد في قسم العناية المركزة.



مقتل حارس مرمى أثناء مباراة في إسبانيا

رياضة

كرة القدم

راؤول راميريس

كوليندرس

