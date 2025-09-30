مقتل حارس مرمى أثناء مباراة في إسبانيا

بعد تعرضه لإصابة خطيرة أثناء مباراة في الدرجة الخامسة

توفي راؤول راميريس، حارس مرمى نادي كوليندرس، عن 19 عاماً، بعد تعرضه لإصابة خطيرة أثناء مباراة في الدرجة الخامسة الإسباني.

ووقعت الحادثة عند الدقيقة الـ60 من المباراة، حين حاول راميريس التصدي لكرة عرضية، فاصطدم بشكل عنيف مع أحد لاعبي الفريق المنافس، ما أدى الى إصابة بالغة في الرأس، ونزيف دماغي، تلاه فقدانه الوعي وتوقف قلبيّ.

وحاول الفريق، رافا دي لا بينيا، إنعاش لاعبه عبر التنفس الاصطناعي، كما تدخلت مشجعة تدرس الطب من بين الحضور لمحاولة إنقاذ حياته، لكنه تعرض لأزمة قلبية ثانية إلى المستشفى حيث فارق الحياة في .







