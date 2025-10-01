أصغرُ لاعب إيطالي في دوري أبطال أوروبا

ثبّت اسم مدافعه الشاب هونِست أهانور (17 عاما) في سجلّات ، بعدما بدأ أساسيا أمام البلجيكي في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الايطالي (2-1) في برغامو، ليصبح أصغر لاعبٍ إيطالي يبدأ مباراة في البطولة بعمر17 سنة و219 يوما، وفق شبكة أوبتا.

أهانور وُلد في أفِرزَا (كامبانيا) في 23 شباط - فبراير 2008، وهو أعسر ويجيد اللعب ظهيرا وقلبَ دفاع، وانتقل من إلى أتالانتا في - يوليو 2025 في صفقة بلغت نحو 20 مليون ، في استثمار يعكس الرهان على موهبته.

ولفت النادي إلى أنّ أهانور كان أول لاعب من مواليد 2008 يبدأ مباراة في عندما شارك أساسياً ضد موسم 2024-25، قبل أن يواصل تطوّره هذا الموسم مع أتالانتا.

بهذا الظهور القياسي، يضيف أهانور صفحة في مسيرة المواهب اليافعة في ، ويمنح أتالانتا دفعةً نوعية في حملته القارّيّة.








