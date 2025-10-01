أصغرُ لاعب إيطالي في دوري أبطال أوروبا

ثبّت أتالانتا
اسم مدافعه الشاب هونِست أهانور (17 عاما) في سجلّات دوري الأبطال
، بعدما بدأ أساسيا أمام كلوب بروج
البلجيكي في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الايطالي (2-1) في برغامو، ليصبح أصغر لاعبٍ إيطالي يبدأ مباراة في البطولة بعمر17 سنة و219 يوما، وفق شبكة أوبتا.
أهانور وُلد في أفِرزَا (كامبانيا) في 23 شباط - فبراير 2008، وهو أعسر ويجيد اللعب ظهيرا أيسر
وقلبَ دفاع، وانتقل من جنوى
إلى أتالانتا في تموز
- يوليو 2025 في صفقة بلغت نحو 20 مليون يورو
، في استثمار يعكس الرهان على موهبته.
ولفت النادي إلى أنّ أهانور كان أول لاعب من مواليد 2008 يبدأ مباراة في الدوري الإيطالي
عندما شارك أساسياً ضد يوفنتوس
موسم 2024-25، قبل أن يواصل تطوّره هذا الموسم مع أتالانتا.
بهذا الظهور القياسي، يضيف أهانور صفحة جديدة
في مسيرة المواهب الإيطالية
اليافعة في أوروبا
، ويمنح أتالانتا دفعةً نوعية في حملته القارّيّة.