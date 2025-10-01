الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أصغرُ لاعب إيطالي في دوري أبطال أوروبا

أصغرُ لاعب إيطالي في دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

2025-10-01 | 01:27
أصغرُ لاعب إيطالي في دوري أبطال أوروبا

ثبّت أتالانتا اسم مدافعه الشاب في سجلّات دوري الأبطال

ثبّت أتالانتا اسم مدافعه الشاب هونِست أهانور (17 عاما) في سجلّات دوري الأبطال، بعدما بدأ أساسيا أمام كلوب بروج البلجيكي في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الايطالي (2-1) في برغامو، ليصبح أصغر لاعبٍ إيطالي يبدأ مباراة في البطولة بعمر17  سنة و219 يوما، وفق شبكة أوبتا.
أهانور وُلد في أفِرزَا (كامبانيا) في 23 شباط - فبراير 2008، وهو أعسر ويجيد اللعب ظهيرا أيسر وقلبَ دفاع، وانتقل من جنوى إلى أتالانتا في تموز - يوليو 2025 في صفقة بلغت نحو 20 مليون يورو، في استثمار يعكس الرهان على موهبته. 
ولفت النادي إلى أنّ أهانور كان أول لاعب من مواليد 2008 يبدأ مباراة في الدوري الإيطالي عندما شارك أساسياً ضد يوفنتوس موسم 2024-25، قبل أن يواصل تطوّره هذا الموسم مع أتالانتا.
بهذا الظهور القياسي، يضيف أهانور صفحة جديدة في مسيرة المواهب الإيطالية اليافعة في أوروبا، ويمنح أتالانتا دفعةً نوعية في حملته القارّيّة.



