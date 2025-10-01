فيديو - طردٌ مباشر لمدرب بعد تصرّف غريب

Sheffield United manager Chris Wilder just whacked a ball as it rolled to him when he walked off for half time, it hit a fan and the referee then gave him a straight red card 😭😭 pic.twitter.com/JUvMzUZfzG — (@StokeyyG2) September 30, 2025

تعرّض ، مدرّب ، للطرد المباشر بين شوطي مباراة فريقه أمام في الإنجليزي مساء الثلاثاء 30 أيلول - سبتمبر 2025.حثل ذلك بعدما ركل وايلدر كرةً كانت تتدحرج نحوه أثناء خروجه إلى غرفة الملابس، فاصطدمت بأحد جماهير الفريق في المدرّجات، ورغم اعتذاره الفوري للمشجّع، أشهر الحكم آدم هرتسِغ البطاقة الحمراء للمدرّب عند استراحة ما بين الشوطين.وتحوّل مسار المباراة في الشوط الثاني، إذ قلب ساوثهامبتون تأخّره إلى فوز (2-1)، بفضل ثنائية روس ، بعد أن كان قد تقدّم أولًا، وأهدر المهاجم آدم أرمسترونغ ركلة جزاء قبل صافرة منتصف اللقاء، كما أُلغي هدفٌ متأخّر لسيدي بيك وسط احتجاجات من أصحاب .الواقعة أثارت جدلا واسعا في التغطيات الإعلامية والمداخلات الإذاعية، بين من رأى القرار صارما رغم اعتذار وايلدر، ومن اعتبر سلوك المدرب غير مقبول داخل الملاعب، بينما تولّى مساعده نيل المهام الإعلامية بعد اللقاء.