4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - طردٌ مباشر لمدرب بعد تصرّف غريب

كرة القدم

2025-10-01 | 01:28
تعرّض للطرد المباشر بين شوطي مباراة فريقه

تعرّض كريس وايلدر، مدرّب شيفيلد يونايتد، للطرد المباشر بين شوطي مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مساء الثلاثاء 30 أيلول - سبتمبر 2025.
حثل ذلك بعدما ركل وايلدر كرةً كانت تتدحرج نحوه أثناء خروجه إلى غرفة الملابس، فاصطدمت بأحد جماهير الفريق في المدرّجات، ورغم اعتذاره الفوري للمشجّع، أشهر الحكم آدم هرتسِغ البطاقة الحمراء للمدرّب عند استراحة ما بين الشوطين.
وتحوّل مسار المباراة في الشوط الثاني، إذ قلب ساوثهامبتون تأخّره إلى فوز (2-1)، بفضل ثنائية روس ستيوارت، بعد أن كان شيفيلد قد تقدّم أولًا، وأهدر المهاجم آدم أرمسترونغ ركلة جزاء قبل صافرة منتصف اللقاء، كما أُلغي هدفٌ متأخّر لسيدي بيك وسط احتجاجات من أصحاب الأرض
الواقعة أثارت جدلا واسعا في التغطيات الإعلامية والمداخلات الإذاعية، بين من رأى القرار صارما رغم اعتذار وايلدر، ومن اعتبر سلوك المدرب غير مقبول داخل الملاعب، بينما تولّى مساعده آلان نيل المهام الإعلامية بعد اللقاء.



