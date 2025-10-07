لوس أنجلوس ليكرز يرحّب بسون بهديّة خاصة

أرسل ليكرز حزمة ترحيبية لنجم

أرسل ليكرز حزمة ترحيبية لنجم سون عقب انتقاله إلى لوس أنجلوس ، تضمّنت قميصا مخصّصا ورسالة جاء فيها "مرحبًا بك في لوس أنجلوس يا ".

وأضافت في لفتة تعكس الترابط بين أندية المدينة "من فريقٍ في لوس أنجلوس إلى آخر، نتمنّى لك فصلا رائعا مع ناديك .. تفضّل بزيارتنا في صالة Crypto.com متى شئت، مقعدك بانتظارك".

وكان لوس أنجلوس إف سي أعلن رسميا في 6 آب - آغسطس، ضمّ سون من في صفقة قياسية للدوري الأميركي قُدِّرت بنحو 26.5 مليون ، ليوقّع المهاجم عقدا يمتد حتى 2027 مع خيارات إضافية، ويبدأ سريعا المشاركة وصناعة الفارق هجوميا.

وتأتي هذه الخطوة الدعائية من ليكرز على وقع الزخم الجماهيري والإعلامي الذي رافق وصول سون إلى لوس أنجلوس، حيث يُعوِّل النادي على تأثيره الرياضي والتجاري محليا وعالميا، في وقت يواصل اللاعب تألقه بالشراكة مع زميله دينيس بونغا في سباق الأهداف وانتصارات الفريق .













