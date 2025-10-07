الأخبار
لوس أنجلوس ليكرز يرحّب بسون بهديّة خاصة

لوس أنجلوس ليكرز يرحّب بسون بهديّة خاصة
كرة القدم

2025-10-07 | 01:11
لوس أنجلوس ليكرز يرحّب بسون بهديّة خاصة

أرسل لوس أنجلوس ليكرز حزمة ترحيبية لنجم كوريا الجنوبية

أرسل لوس أنجلوس ليكرز حزمة ترحيبية لنجم كوريا الجنوبية هيونغ مين سون عقب انتقاله إلى لوس أنجلوس إف سي، تضمّنت قميصا مخصّصا ورسالة جاء فيها "مرحبًا بك في لوس أنجلوس يا سون هيونغ مين".
وأضافت الرسالة في لفتة تعكس الترابط بين أندية المدينة "من فريقٍ في لوس أنجلوس إلى آخر، نتمنّى لك فصلا رائعا مع ناديك .. تفضّل بزيارتنا في صالة Crypto.com متى شئت، مقعدك بانتظارك".
وكان لوس أنجلوس إف سي أعلن رسميا في 6 آب - آغسطس، ضمّ سون من توتنهام في صفقة قياسية للدوري الأميركي قُدِّرت بنحو 26.5 مليون دولار، ليوقّع المهاجم عقدا يمتد حتى 2027 مع خيارات إضافية، ويبدأ سريعا المشاركة وصناعة الفارق هجوميا.
وتأتي هذه الخطوة الدعائية من ليكرز على وقع الزخم الجماهيري والإعلامي الذي رافق وصول سون إلى لوس أنجلوس، حيث يُعوِّل النادي على تأثيره الرياضي والتجاري محليا وعالميا، في وقت يواصل اللاعب تألقه بالشراكة مع زميله دينيس بونغا في سباق الأهداف وانتصارات الفريق الأخيرة.






لوس أنجلوس ليكرز يرحّب بسون بهديّة خاصة

رياضة

كرة القدم

كرة السلة

لوس أنجلوس ليكرز

هيونغ مين سون

لوس أنجلوس إف سي

