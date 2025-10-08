وفاة لاعب روماني بعد صراعٍ مع السرطان

توفي لاعب كرة القدم الروماني
السابق فاسيليكا جورجيو
، عن 44 عاما، عقب عودته من رحلة عائلية، بعد صراعٍ طويل مع السرطان.
وتعود إصابته الأولى إلى نحو 18 شهرا، حين تأخّر في معالجة ورمٍ خبيث في ربلة ساقه اليمنى قال إنه تركه ينمو حتى بلغ نحو 3 كيلوغراماً، بينما واصل العمل كما دأب في السنوات الأخيرة
مدرّبا بقطاع الناشئين بعد اعتزاله اللعب.
وفي وقت لاحق ظهر ورم آخر في بطنه، وخضع لعملية جراحية قبل شهرين فقط، وبعد زيارةٍ إلى شقيقته في إيطاليا
عاد إلى بلاده وهو يعاني آلامًا شديدة بين الأضلاع، لتُظهر الفحوص أنّ المرض انتشر في أنحاءٍ عدة من جسده، الى ان فارق الحياة صباح الأحد
الفائت.