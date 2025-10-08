وفاة لاعب روماني بعد صراعٍ مع السرطان

عقب عودته من رحلة عائلية بعد صراعٍ طويل مع السرطان

توفي لاعب السابق فاسيليكا ، عن 44 عاما، عقب عودته من رحلة عائلية، بعد صراعٍ طويل مع السرطان.

وتعود إصابته الأولى إلى نحو 18 شهرا، حين تأخّر في معالجة ورمٍ خبيث في ربلة ساقه اليمنى قال إنه تركه ينمو حتى بلغ نحو 3 كيلوغراماً، بينما واصل العمل كما دأب في السنوات مدرّبا بقطاع الناشئين بعد اعتزاله اللعب.

وفي وقت لاحق ظهر ورم آخر في بطنه، وخضع لعملية جراحية قبل شهرين فقط، وبعد زيارةٍ إلى شقيقته في عاد إلى بلاده وهو يعاني آلامًا شديدة بين الأضلاع، لتُظهر الفحوص أنّ المرض انتشر في أنحاءٍ عدة من جسده، الى ان فارق الحياة الفائت.







