4 آب "الحقيقة الضائعة"
وفاة لاعب روماني بعد صراعٍ مع السرطان

كرة القدم

2025-10-08 | 00:15
وفاة لاعب روماني بعد صراعٍ مع السرطان

عقب عودته من رحلة عائلية بعد صراعٍ طويل مع السرطان

توفي لاعب كرة القدم الروماني السابق فاسيليكا جورجيو، عن 44 عاما، عقب عودته من رحلة عائلية، بعد صراعٍ طويل مع السرطان.
وتعود إصابته الأولى إلى نحو 18 شهرا، حين تأخّر في معالجة ورمٍ خبيث في ربلة ساقه اليمنى قال إنه تركه ينمو حتى بلغ نحو 3 كيلوغراماً، بينما واصل العمل كما دأب في السنوات الأخيرة مدرّبا بقطاع الناشئين بعد اعتزاله اللعب.
وفي وقت لاحق ظهر ورم آخر في بطنه، وخضع لعملية جراحية قبل شهرين فقط، وبعد زيارةٍ إلى شقيقته في إيطاليا عاد إلى بلاده وهو يعاني آلامًا شديدة بين الأضلاع، لتُظهر الفحوص أنّ المرض انتشر في أنحاءٍ عدة من جسده، الى ان فارق الحياة صباح الأحد الفائت.



مقالات ذات صلة

وفاة نجم "حب بلا حدود" بعد صراع مع السرطان
2025-07-16

وفاة نجم "حب بلا حدود" بعد صراع مع السرطان

فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه
2025-08-27

فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه

وفاة الممثلة الأميركية كيلي ماك بطلة "ذا ووكينغ ديد" عن 33 عاماً بعد صراع مع السرطان
2025-08-06

وفاة الممثلة الأميركية كيلي ماك بطلة "ذا ووكينغ ديد" عن 33 عاماً بعد صراع مع السرطان

وفاة كريس دريغا مؤسس فرقة The Yardbirds بعد صراع مع المرض
2025-10-05

وفاة كريس دريغا مؤسس فرقة The Yardbirds بعد صراع مع المرض

وفاة لاعب روماني بعد صراعٍ مع السرطان

رياضة

كرة القدم

فاسيليكا جورجيو

السرطان

