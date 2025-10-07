الأخبار
اعتقال نجم الكرة المكسيكية بشبهة اعتداء على قاصر

اعتقال نجم الكرة المكسيكية بشبهة اعتداء على قاصر
كرة القدم

2025-10-07 | 01:11
اعتقال نجم الكرة المكسيكية بشبهة اعتداء على قاصر

أُلقي القبض على نجم الكرة المكسيكية السابق

أُلقي القبض على نجم الكرة المكسيكية السابق عمر برافو (45 عاما) في بلاده على خلفية الاشتباه بتورّطه في اعتداءات جنسية على فتاة قاصر خلال الأشهر الماضية.
وأفاد مكتب الادعاء في ولاية خاليسكو في بيان بأن هناك مخاوف من أنّ اللاعب السابق قد يكون ارتكب أفعالًا مشابهة من قبل، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا.
وجاء توقيف برافو خلال عملية أمنية في مدينة ثابوبان قرب غوادالاخارا، حيث لعب لناديها الشهير تشيفاس، ومن المتوقع مثوله أمام القضاء قريبا. 
ويُعدّ برافو أحد أبرز مهاجمي جيله في المكسيك، وهدّاف تشيفاس التاريخي، إذ بدأ مسيرته مع النادي عام 2001 وسجّل 156 هدفا في 400 مباراة عبر ثلاث فترات.
وعلى الصعيد الدولي، خاض 66 مباراة مع المنتخب بين 2003 و2013 وسجّل 15 هدفا، وشارك في أولمبياد أثينا 2004 وكأس العالم 2006 في ألمانيا.
وختم برافو مسيرته لاعبا في الولايات المتّحدة مع سبورتينغ كانزاس سيتي وأندية أخرى، قبل اعتزاله في أريزونا عام 2020 وتولّيه لفترة وجيزة تدريب نادي أريزونا مونسون العام الماضي.




قتلى وجرحى في انفجار صهريج غاز شرق العاصمة المكسيكية (فيديو)
2025-09-11

قتلى وجرحى في انفجار صهريج غاز شرق العاصمة المكسيكية (فيديو)

اعتقال نجم "Breaking Bad" بعد واقعة غريبة مع جارة
2025-09-09

اعتقال نجم "Breaking Bad" بعد واقعة غريبة مع جارة

اعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة.. بقبضة قوى الامن!
2025-08-19

اعتدوا على قاصر داخل صالون حلاقة.. بقبضة قوى الامن!

قاصر عثر عليها في الطيونة.. هل تعرفونها؟
2025-09-21

قاصر عثر عليها في الطيونة.. هل تعرفونها؟

