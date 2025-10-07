اعتقال نجم الكرة المكسيكية بشبهة اعتداء على قاصر

أُلقي القبض على نجم المكسيكية السابق عمر (45 عاما) في بلاده على خلفية الاشتباه بتورّطه في اعتداءات جنسية على فتاة قاصر خلال الأشهر الماضية.

وأفاد في ولاية في بيان بأن هناك مخاوف من أنّ اللاعب السابق قد يكون ارتكب أفعالًا مشابهة من قبل، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا.

وجاء توقيف برافو خلال عملية في مدينة ثابوبان قرب غوادالاخارا، حيث لعب لناديها الشهير تشيفاس، ومن المتوقع مثوله أمام قريبا.

ويُعدّ برافو أحد أبرز مهاجمي جيله في ، وهدّاف تشيفاس التاريخي، إذ بدأ مسيرته مع النادي عام 2001 وسجّل 156 هدفا في 400 مباراة عبر ثلاث فترات.

وعلى الصعيد الدولي، خاض 66 مباراة مع المنتخب بين 2003 و2013 وسجّل 15 هدفا، وشارك في أولمبياد 2004 وكأس 2006 في .

وختم برافو مسيرته لاعبا في الولايات المتّحدة مع سبورتينغ كانزاس سيتي وأندية أخرى، قبل اعتزاله في عام 2020 وتولّيه لفترة وجيزة أريزونا مونسون العام الماضي.









