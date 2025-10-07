اعتقال نجم الكرة المكسيكية بشبهة اعتداء على قاصر

أُلقي القبض على نجم الكرة
المكسيكية السابق عمر برافو
(45 عاما) في بلاده على خلفية الاشتباه بتورّطه في اعتداءات جنسية على فتاة قاصر خلال الأشهر الماضية.
وأفاد مكتب الادعاء
في ولاية خاليسكو
في بيان بأن هناك مخاوف من أنّ اللاعب السابق قد يكون ارتكب أفعالًا مشابهة من قبل، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا.
وجاء توقيف برافو خلال عملية أمنية
في مدينة ثابوبان قرب غوادالاخارا، حيث لعب لناديها الشهير تشيفاس، ومن المتوقع مثوله أمام القضاء
قريبا.
ويُعدّ برافو أحد أبرز مهاجمي جيله في المكسيك
، وهدّاف تشيفاس التاريخي، إذ بدأ مسيرته مع النادي عام 2001 وسجّل 156 هدفا في 400 مباراة عبر ثلاث فترات.
وعلى الصعيد الدولي، خاض 66 مباراة مع المنتخب بين 2003 و2013 وسجّل 15 هدفا، وشارك في أولمبياد أثينا
2004 وكأس العالم
2006 في ألمانيا
.
وختم برافو مسيرته لاعبا في الولايات المتّحدة مع سبورتينغ كانزاس سيتي وأندية أخرى، قبل اعتزاله في أريزونا
عام 2020 وتولّيه لفترة وجيزة تدريب نادي
أريزونا مونسون العام الماضي.