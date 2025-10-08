حروق مروّعة للاعب ناشئ والسبب "مزحة"

تعرّض لاعب فوتسال يبلغ 12 عاما الى إصابات حروق خطيرة

تعرّض لاعب فوتسال ناشئ في ، يبلغ 12 عاما، الى إصابات حروق خطيرة من الرأس حتى القدمين، إثر مزحة طائشة، انتهت بانفجار عبوة مزيل عرق داخل حديقة، كما أصيب طفل آخر، في العمر نفسه، بحروق خلال الحادث.

وذكرت صديقة للعائلة التي أطلقت حملة تبرعات لدعم علاج ابنها، أنّ طفلًا أشعل عبوة مزيل للعرق، ثم نادى على لوكاس بالدُك، الذي اقترب دون دراية بما يجري، قبل أن يلقي طفل ثانٍ جسما باتجاه العبوة لتنفجر فوراً.

وأسفر ذلك عن اشتعال ملابس لوكاس وإصابته بحروق ، فاتصل الصبي بوالدته وهو يصرخ طالبا النجدة، قبل نقله إلى المستشفى حيث يتلقى رعاية متخصصة، مع ترجيحات بخضوعه لجراحة.

وأجبرت الإصابات لوكاس على الانسحاب من تمثيل في بطولة وطنية للفوتسال كانت مقررة بعد أيام من الحادث.

ونشرت الحملة صورة له على سرير المستشفى تُظهر حروقا في جانب وجهه وتضميد ساقيه وذراعه، قبل تحديثٍ مساء الاثنين يُظهره مبتسما بضمادات على وجهه، وسط رسائل دعم واسعة من .

وأكدت شرطة كوينزلاند، بعد تحقيق نفّذته وحدة حماية الطفل في غولد كوست، أنّ الواقعة عرضية، وأنّ الأهالي رفضوا تقديم شكوى رسمية.









