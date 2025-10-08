أصحاب الهمم نجوم الصورة الرسمية لكريستال بالاس

أظهر لفتة إنسانية لافتة

أظهر لفتة إنسانية لافتة خلال جلسة الصورة الرسمية لموسم 2025-26، إذ شارك أعضاء فريق DS Eagles (فريق متلازمة داون التابع لمؤسسة Palace for Life) في لقطةٍ موسّعة بجانب لاعبي الفريق الأول.

وجاء ذلك في سياق رسالة اندماج واضحة تعكس شعار "نادٍ واحد"، وقد نشر النادي الصور عبر موقعه الرسمي ومنصاته الاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن نهجٍ ثابت يعتمده لتعزيز الشمول وإتاحة التجربة الكروية أمام الجميع، إذ يوضح النادي في سياساته الرسمية التزامه بنموذج اجتماعي للتعامل مع الإعاقة، وتوفير بيئة آمنة ومرحِّبة في سيلهرست بارك.

كما يتيح النادي تذاكر ومرافق مهيّأة لذوي الإعاقة، تشمل 128 مساحة مخصّصة لمستخدمي الكراسي المتحركة ومنصّات مرفوعة تضمن مشاهدة مريحة.

ولقيت الصورة تفاعلاً واسعا من جماهير النادي، باعتبارها نموذجا عمليا لكيفية دمج مشجعي ذوي الهمم في المناسبات الرسمية، وتأكيدا على مكانتهم في قلب مجتمع بالاس.







