4 آب "الحقيقة الضائعة"
أصحاب الهمم نجوم الصورة الرسمية لكريستال بالاس

أصحاب الهمم نجوم الصورة الرسمية لكريستال بالاس
كرة القدم

2025-10-08 | 00:22
أصحاب الهمم نجوم الصورة الرسمية لكريستال بالاس

أظهر نادي كريستال بالاس لفتة إنسانية لافتة

أظهر نادي كريستال بالاس لفتة إنسانية لافتة خلال جلسة الصورة الرسمية لموسم 2025-26، إذ شارك أعضاء فريق DS Eagles  (فريق متلازمة داون التابع لمؤسسة Palace for Life) في لقطةٍ موسّعة بجانب لاعبي الفريق الأول.
وجاء ذلك في سياق رسالة اندماج واضحة تعكس شعار "نادٍ واحد"، وقد نشر النادي الصور عبر موقعه الرسمي ومنصاته الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن نهجٍ ثابت يعتمده كريستال بالاس لتعزيز الشمول وإتاحة التجربة الكروية أمام الجميع، إذ يوضح النادي في سياساته الرسمية التزامه بنموذج اجتماعي للتعامل مع الإعاقة، وتوفير بيئة آمنة ومرحِّبة في سيلهرست بارك.
كما يتيح النادي تذاكر ومرافق مهيّأة لذوي الإعاقة، تشمل 128 مساحة مخصّصة لمستخدمي الكراسي المتحركة ومنصّات مرفوعة تضمن مشاهدة مريحة. 
ولقيت الصورة تفاعلاً واسعا من جماهير النادي، باعتبارها نموذجا عمليا لكيفية دمج مشجعي ذوي الهمم في المناسبات الرسمية، وتأكيدا على مكانتهم في قلب مجتمع كريستال بالاس.



مقالات ذات صلة

اتهام ليلى علوي بالاعتداء على صحافي من ذوي الهمم يثير الجدل
2025-10-06

اتهام ليلى علوي بالاعتداء على صحافي من ذوي الهمم يثير الجدل

كريستال بالاس كرّس بدايته التاريخية
2025-10-04

كريستال بالاس كرّس بدايته التاريخية

فيديو - مشجع بالاس يوقف حافلة ليفربول!
2025-09-28

فيديو - مشجع بالاس يوقف حافلة ليفربول!

أصحاب مولدات يطالبون بـ"سعادة"
2025-09-23

أصحاب مولدات يطالبون بـ"سعادة"

أصحاب الهمم نجوم الصورة الرسمية لكريستال بالاس

حروق مروّعة للاعب ناشئ والسبب "مزحة"
نجم البرازيل يحقق حلمه بإطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه

حروق مروّعة للاعب ناشئ والسبب "مزحة"
00:23

حروق مروّعة للاعب ناشئ والسبب "مزحة"

تعرّض لاعب فوتسال يبلغ 12 عاما الى إصابات حروق خطيرة

00:23

حروق مروّعة للاعب ناشئ والسبب "مزحة"

تعرّض لاعب فوتسال يبلغ 12 عاما الى إصابات حروق خطيرة

نجم البرازيل يحقق حلمه بإطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه
00:21

نجم البرازيل يحقق حلمه بإطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه

إطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه مدينة فرانكا بولاية ساو باولو

00:21

نجم البرازيل يحقق حلمه بإطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه

إطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه مدينة فرانكا بولاية ساو باولو

فيديو - جورجينا تتحدّى كريستيانو
00:19

فيديو - جورجينا تتحدّى كريستيانو

أطلقت جورجينا رودريغيز قناة جديدة على يوتيوب

00:19

فيديو - جورجينا تتحدّى كريستيانو

أطلقت جورجينا رودريغيز قناة جديدة على يوتيوب

حروق مروّعة للاعب ناشئ والسبب "مزحة"
00:23
نجم البرازيل يحقق حلمه بإطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه
00:21
فيديو - جورجينا تتحدّى كريستيانو
00:19
أتلتيكو مدريد يعيّن مدير برشلونة "مديراً رياضياً"
00:18

