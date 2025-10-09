الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - محمد صلاح يتصدّر تاريخ تصفيات إفريقيا

فيديو - محمد صلاح يتصدّر تاريخ تصفيات إفريقيا
كرة القدم

2025-10-09 | 00:54
فيديو - محمد صلاح يتصدّر تاريخ تصفيات إفريقيا

الهدّاف التاريخي لتصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا

أصبح نجم ليفربول، محمد صلاح الهدّاف التاريخي لتصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا، بعدما سجّل ثنائية وقاد مصر للفوز (3-0) على جيبوتي في الدار البيضاء، وهو الانتصار الذي ضمن لـ"الفراعنة" بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال 2026.
ورفعت ثنائية صلاح رصيده في تصفيات المونديال إلى 20 هدفا، ليتجاوز شراكة الرقم القياسي السابق (18 هدفا) الذي كان قد عادله في أيلول - سبتمبر الماضي، ويعتلي صدارة قائمة الهدّافين عبر التاريخ على مستوى القارّة.
وسجّل صلاح الهدفين الثاني والثالث لمصر بعد افتتاح إبراهيم عادل التسجيل مبكرا، ليرتفع رصيد المنتخب إلى 23 نقطة ويضمن صدارة المجموعة الأولى قبل جولة من الختام. 
بهذا الإنجاز، يعود المنتخب المصري إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه (1934، 1990، 2018 و2026)، فيما يواصل صلاح ترسيخ أرقامه القياسية بقميص بلاده.



مقالات ذات صلة

إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح
2025-08-20

إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح

فيديو - محمد صلاح يرقص على ايقاع التأهل للمونديال
00:58

فيديو - محمد صلاح يرقص على ايقاع التأهل للمونديال

فيديو - هدف رائع في ذهاب تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي
2025-07-25

فيديو - هدف رائع في ذهاب تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

واين روني يحلل أزمة ليفربول وآداء محمد صلاح
2025-10-06

واين روني يحلل أزمة ليفربول وآداء محمد صلاح

فيديو - محمد صلاح يتصدّر تاريخ تصفيات إفريقيا

رياضة

كرة القدم

ليفربول

محمد صلاح

Aljadeed
فيديو - محمد صلاح يرقص على ايقاع التأهل للمونديال
حروق مروّعة للاعب ناشئ والسبب "مزحة"

اقرأ ايضا في كرة القدم

ألفيش يستقبل مولوده الأول من جوانا سانز بعد إسقاط إدانته
01:09

ألفيش يستقبل مولوده الأول من جوانا سانز بعد إسقاط إدانته

في حدث عائلي تزامن مع مرحلة جديدة في حياتهما

01:09

ألفيش يستقبل مولوده الأول من جوانا سانز بعد إسقاط إدانته

في حدث عائلي تزامن مع مرحلة جديدة في حياتهما

زلاتان إبراهيموفيتش أهدى نفسه فيراري بقيمة 4.5 ملايين يورو
01:08

زلاتان إبراهيموفيتش أهدى نفسه فيراري بقيمة 4.5 ملايين يورو

احتفل أسطورة كرة القدم السويدية بعيد ميلاده

01:08

زلاتان إبراهيموفيتش أهدى نفسه فيراري بقيمة 4.5 ملايين يورو

احتفل أسطورة كرة القدم السويدية بعيد ميلاده

كريستيانو رونالدو يدخل نادي المليارات
01:03

كريستيانو رونالدو يدخل نادي المليارات

أوّل لاعب كرة قدم يُدرج على "مؤشّر بلومبرغ للمليارديرات"

01:03

كريستيانو رونالدو يدخل نادي المليارات

أوّل لاعب كرة قدم يُدرج على "مؤشّر بلومبرغ للمليارديرات"

ألفيش يستقبل مولوده الأول من جوانا سانز بعد إسقاط إدانته
01:09
زلاتان إبراهيموفيتش أهدى نفسه فيراري بقيمة 4.5 ملايين يورو
01:08
كريستيانو رونالدو يدخل نادي المليارات
01:03
فيديو - محمد صلاح يرقص على ايقاع التأهل للمونديال
00:58

