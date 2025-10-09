فيديو - محمد صلاح يتصدّر تاريخ تصفيات إفريقيا

أصبح نجم ليفربول
، محمد صلاح
الهدّاف التاريخي لتصفيات كأس العالم
عن قارة أفريقيا
، بعدما سجّل ثنائية وقاد مصر للفوز (3-0) على جيبوتي في الدار البيضاء
، وهو الانتصار الذي ضمن لـ"الفراعنة
" بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال 2026.
ورفعت ثنائية صلاح رصيده في تصفيات المونديال إلى 20 هدفا، ليتجاوز شراكة الرقم القياسي السابق (18 هدفا) الذي كان قد عادله في أيلول - سبتمبر الماضي، ويعتلي صدارة قائمة الهدّافين عبر التاريخ على مستوى القارّة.
وسجّل صلاح الهدفين الثاني والثالث لمصر بعد افتتاح إبراهيم عادل
التسجيل مبكرا، ليرتفع رصيد المنتخب إلى 23 نقطة ويضمن صدارة المجموعة الأولى
قبل جولة من الختام.
بهذا الإنجاز، يعود المنتخب المصري إلى كأس العالم
للمرة الرابعة في تاريخه (1934، 1990، 2018 و2026)، فيما يواصل صلاح ترسيخ أرقامه القياسية بقميص بلاده.