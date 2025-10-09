فيديو - محمد صلاح يتصدّر تاريخ تصفيات إفريقيا

الملك المصري، ومَن غيره؟ 👑



صلاح يسجل الهدف الثاني للفراعنة أمام جيبوتي، لتقترب مصر من نهائيات كأس العالم 🤩pic.twitter.com/hIwpdhmLfK — EPL World (@EPLworld) October 8, 2025 رجل المواعيد الكبرى 🤩



محمد صلاح يواصل التألق، ويسجل الهدف الثالث للفراعنة أمام جيبوتي 💯pic.twitter.com/t2ANcfDfhp — EPL World (@EPLworld) October 8, 2025

أصبح نجم ، الهدّاف التاريخي لتصفيات عن قارة ، بعدما سجّل ثنائية وقاد مصر للفوز (3-0) على جيبوتي في ، وهو الانتصار الذي ضمن لـ" " بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال 2026.ورفعت ثنائية صلاح رصيده في تصفيات المونديال إلى 20 هدفا، ليتجاوز شراكة الرقم القياسي السابق (18 هدفا) الذي كان قد عادله في أيلول - سبتمبر الماضي، ويعتلي صدارة قائمة الهدّافين عبر التاريخ على مستوى القارّة.وسجّل صلاح الهدفين الثاني والثالث لمصر بعد افتتاح التسجيل مبكرا، ليرتفع رصيد المنتخب إلى 23 نقطة ويضمن صدارة قبل جولة من الختام.بهذا الإنجاز، يعود المنتخب المصري إلى كأس للمرة الرابعة في تاريخه (1934، 1990، 2018 و2026)، فيما يواصل صلاح ترسيخ أرقامه القياسية بقميص بلاده.