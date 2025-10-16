الأخبار
فينيسيوس أمام القضاء بعد احتفال صاخب

فينيسيوس أمام القضاء بعد احتفال صاخب
كرة القدم

2025-10-16 | 00:38
فينيسيوس أمام القضاء بعد احتفال صاخب

يواجه مهاجم ريال مدريد إجراءً قانونيا في ريو دي جانيرو

يواجه فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد إجراءً قانونيا في ريو دي جانيرو، على خلفية احتفاله بعيد ميلاده الخامس والعشرين، بعدما شكا السكان من الضوضاء، واستدعيت الشرطة العسكرية إلى موقع المناسبة في حي فارغيم بيكينيا. 
ووُجّه للاعب البرازيلي اتهام "الإخلال بسلام وراحة الآخرين" عقب إقامة "عالم فيني"، وهو عبارة عن مدينة ترفيهية مصغّرة استلهمت اسمها من ألبوم "Astroworld”، وشهدت ألعابا وعروض سامبا ومشاركة مغني الراب ترافيس سكوت، بحضور نحو 500 مدعو بينهم زميله إدواردو كامافينغا والمغنية أنيتا.
وأفاد التقرير بأنّ الشرطة طلبت خفض مستوى الصوت، فاستجاب المنظّمون مبدئيًا، قبل أن تعود الموسيقى للارتفاع، لتُحال القضية إلى المحكمة الجنائية الخاصة التاسعة باعتبارها "مخالفة بسيطة"، مع جلسة تمهيدية يوم الخميس 6 تشرين الثاني – نوفمبر.
ويعاقِب القانون البرازيلي على هذه المخالفة بالسجن من 15 يوما إلى 3 أشهر أو بغرامة، وتأتي التطورات بعد أسابيع صاخبة خارج الملعب قدّم خلالها فينيسيوس اعتذارا علنيا على إنستغرام الى صديقته المقدّمة والمؤثرة فيرجينيا فونسيكا، مؤكدا الرغبة في البدء من جديد بعلاقة تقوم على الاحترام والثقة والشفافية.
ميدانيا، يظهر البرازيلي في مستوى لافت هذا الموسم إلى جوار كيليان مبابي تحت إشراف تشابي ألونسو، إذ فاز ريال مدريد بتسعٍ من أول عشر مباريات في الدوري الاسباني ودوري أبطال اوروبا.


