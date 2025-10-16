الأخبار
اعتقال لاعب كرة قدم بتهمة قتل منافس عمداً

اعتقال لاعب كرة قدم بتهمة قتل منافس عمداً
كرة القدم

2025-10-16 | 00:41
اعتقال لاعب كرة قدم بتهمة قتل منافس عمداً

بعد وفاة لاعبٍ يبلغ 16 عاما إثر عراكٍ دار على أرض الملعب

أوقفت السلطات المكسيكية لاعبا هاويا على خلفية الاشتباه بقتله منافسا خلال مباراة، بعد وفاة لاعبٍ يبلغ 16 عاما، إثر عراكٍ دار على أرض الملعب.
ووجّه الادعاء العام تهمة القتل العمد للاعب مويسيس بوليدو (25 عاما)، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وبحسب التفاصيل، تعرّض اليافع لويس توريس لاعتداءٍ باللكم على الوجه، ثمّ على مؤخرة الرأس أثناء سقوطه أرضا، ما تسبّب بصدمةٍ قاتلة، فبدأ بالتشنّج، ثم فارق الحياة قبيل وصول فرق الطوارئ، فيما فرّ المشتبه به من الموقع.
ووقعت الحادثة مساء 9 أيلول - سبتمبر 2024 على ملعبٍ في مدينة غوادالاخارا، خلال مباراة سباعية ضمن دوري "كانّان".
وبعد أمرٍ قضائي، تمّ تعقّب بوليدو وتوقيفه يوم الجمعة 10 تشرين الأوّل - أكتوبر 2025، أي بعد أكثر من عام على الواقعة، وأوضح متحدث باسم مكتب النيابة العامة أنّ "المشتبه به وجّه ضربة للضحية على الوجه، ثم واصل ضربه على مؤخرة الرأس".



