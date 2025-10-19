فيديو - مايسون غرينوود يعود ويتألق في فرنسا

مايسون غرينوود يتألق في فرنسا
، ويخرج رسمياً من عنق الزجاجة بعد الأزمة الشخصية والفنية التي عاشها خلال 3 أعوام.
فبعد الانهيار الفني مع فريقه مانشستر يونايتد
، واتهامه على الصعيد الشخصي بالاغتصاب، ثم تبرئته منه، وانتقاله على سبيل الإعارة الى خيتافي الاسباني
، حيث قدّم موسماً طيباً، ها هو يُبدع معاراً مع مرسيليا
في فرنسا، ويحتل المرز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.
فقد سجل غرينوود "سوبر هاتريك"، قاد فيه فريقه مرسيليا الى الفوز (6-2) على ضيفه لوهافر، والتربع على صدارة جدول الترتيب العام برصيد 18 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة على باريس سان جيرمان
، في ختام الجولة الثامنة من المسابقة.