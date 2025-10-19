فيديو - مايسون غرينوود يعود ويتألق في فرنسا

سوبر هاتريك غرينوود الليلة 🩶.



ويزف مارسيليا لصدارة الدوري الفرنسي 🥇.



pic.twitter.com/pyqWRPJ4Se —  ابو سـ ع ـد (@Dary_Al_Shamry) October 18, 2025

مايسون غرينوود يتألق في ، ويخرج رسمياً من عنق الزجاجة بعد الأزمة الشخصية والفنية التي عاشها خلال 3 أعوام.فبعد الانهيار الفني مع فريقه ، واتهامه على الصعيد الشخصي بالاغتصاب، ثم تبرئته منه، وانتقاله على سبيل الإعارة الى خيتافي ، حيث قدّم موسماً طيباً، ها هو يُبدع معاراً مع في فرنسا، ويحتل المرز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.فقد سجل غرينوود "سوبر هاتريك"، قاد فيه فريقه مرسيليا الى الفوز (6-2) على ضيفه لوهافر، والتربع على صدارة جدول الترتيب العام برصيد 18 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة على ، في ختام الجولة الثامنة من المسابقة.