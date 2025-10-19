الأخبار
فيديو - مايسون غرينوود يعود ويتألق في فرنسا

كرة القدم

2025-10-19 | 04:34
فيديو - مايسون غرينوود يعود ويتألق في فرنسا

خرج رسمياً من عنق الزجاجة بعد الأزمة الشخصية والفنية

مايسون غرينوود يتألق في فرنسا، ويخرج رسمياً من عنق الزجاجة بعد الأزمة الشخصية والفنية التي عاشها خلال 3 أعوام.
فبعد الانهيار الفني مع فريقه مانشستر يونايتد، واتهامه على الصعيد الشخصي بالاغتصاب، ثم تبرئته منه، وانتقاله على سبيل الإعارة الى خيتافي الاسباني، حيث قدّم موسماً طيباً، ها هو يُبدع معاراً مع مرسيليا في فرنسا، ويحتل المرز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.
فقد سجل غرينوود "سوبر هاتريك"، قاد فيه فريقه مرسيليا الى الفوز (6-2) على ضيفه لوهافر، والتربع على صدارة جدول الترتيب العام برصيد 18 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة على باريس سان جيرمان، في ختام الجولة الثامنة من المسابقة.



