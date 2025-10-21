مقتل نجل أسطورة إنجلترا في حادث مأساوي

الحادث وقع بعد ظهر الخميس الماضي في ويتكومب

توفّي هارلي بيرس، نجل أسطورة ستيوارت بيرس، عن 21 عاما، إثر حادث انقلاب جرّار زراعي، وذكرت الشرطة أنّ الحادث وقع بعد ظهر الخميس الماضي في ويتكومب بغلوسترشير، حيث تلقّت بلاغًا، مؤكدةً وفاة السائق في موقع الحادث.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، يُرجّح أنّ عطلًا في الإطار (انفجار إطار) تسبّب بفقدان السيطرة على الجرّار أثناء سيره على طريق قرب العائلة في ويلتشير.

وأُبلغ والدا الفقيد، وهما يتلقّيان دعما من فرق متخصّصة، وكان هارلي الأصغر من اثنين أنجبهما بيرس من زوجته السابقة ليز، وله شقيقة كبرى تُدعى .

ودعت شرطة غلوسترشير أيّ شهود على الحادث أو من يملكون تسجيلات ذات صلة إلى التواصل معها، للمساعدة في التحقيق حول وفاة هارلي الذي كان يدير شركته الخاصة للخدمات الزراعية، ويعمل في مزارع على حدود ويلتشير وغلوسترشير، ويُقيم قرب مارلبورو في ويلتشير.

ستيوارت بيرس، الذي دافع في مسيرته عن أندية نيوكاسل ونوتنغهام فورست ومانشستر سيتي، خاض 78 مباراة دولية مع إنجلترا، وشارك في 96 حيث سجّل ركلة ترجيح أمام ، كما سجّل في ركلات الترجيح ضد التي حسمت التأهّل بعد إهدار غاريث ساوثغيت.

وبعد اعتزاله، اتّجه للتدريب قبل أن يظهر محلّلا تلفزيونيا بانتظام، وهو تعرّض في آذار - الماضي لعارض صحّي على متن رحلة من إلى بعد آلام في ، ما استدعى هبوطا اضطراريا في جونز (كندا) ومكوثه خمسة أيام في المستشفى للتعافي.





