راعٍ جديد على قميص برشلونة

أعلن إبرام اتفاقية رعاية مع شركة Midea

أعلن إبرام اتفاقية رعاية مع شركة Midea لتكون "الشريك " للنادي في فئة الأجهزة الكهربائية، بعقد يمتدّ لخمس مواسم بدءاً من الموسم المقبل، مع تفعيله في 1 - يوليو 2026.

وستظهر علامة "ميديا" على كمّ القميص الرسمي للفريق الأول في المباريات، وكذلك على قمصان التدريب، ضمن باقة أوسع من أصول الرعاية.

وخلال الجمعية العمومية ، صادقت الهيئة على الاتفاق التجاري مع الشركة بأغلبية 321 صوتاً مقابل 25، ما يرسّخ الشراكة ضمن خارطة رعاة النادي في المرحلة المقبلة.

ووفق التفاصيل المعلَن عنها، تغطي الشراكة الفريقين الأولين للرجال والسيدات على مستوى عالمي، مع حضور بارز للشعار في الأصول المؤسسية والإعلانية داخل النادي، ومنها قاعة المؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة وغيرها من المساحات ذات الظهور البصري خلال مباريات الفريق الأول.

كما تشمل الاتفاقية وصولاً مميّزاً للاعبي الفريق الأول لإنتاج محتوى حصري وحملات تواصل وإعلانات، فضلًا عن حِزَم ضيافة في تتيح تجارب خاصة مع النادي، وتعزيز الظهور على منصّات النادي الرقمية ورعاية المحتوى المرتبط بمباريات الفريق الأول.

ويأتي انضمام "ميديا" إلى عائلة رعاة كشريك رئيسي وشريك الأجهزة المنزلية الرسمي، في خطوة تعزّز التجارية للنادي وتؤكد علامته عالمياً.











