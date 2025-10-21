الأخبار
راعٍ جديد على قميص برشلونة
كرة القدم

2025-10-21 | 00:55
راعٍ جديد على قميص برشلونة

أعلن نادي برشلونة إبرام اتفاقية رعاية مع شركة Midea

أعلن نادي برشلونة إبرام اتفاقية رعاية مع شركة Midea لتكون "الشريك الرئيسي" للنادي في فئة الأجهزة الكهربائية، بعقد يمتدّ لخمس مواسم بدءاً من الموسم المقبل، مع تفعيله في 1 تموز - يوليو 2026.
وستظهر علامة "ميديا" على كمّ القميص الرسمي للفريق الأول في المباريات، وكذلك على قمصان التدريب، ضمن باقة أوسع من أصول الرعاية.
وخلال الجمعية العمومية الأخيرة، صادقت الهيئة على الاتفاق التجاري مع الشركة بأغلبية 321 صوتاً مقابل 25، ما يرسّخ الشراكة ضمن خارطة رعاة النادي في المرحلة المقبلة.
ووفق التفاصيل المعلَن عنها، تغطي الشراكة الفريقين الأولين للرجال والسيدات على مستوى عالمي، مع حضور بارز للشعار في الأصول المؤسسية والإعلانية داخل النادي، ومنها قاعة المؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة وغيرها من المساحات ذات الظهور البصري خلال مباريات الفريق الأول.
كما تشمل الاتفاقية وصولاً مميّزاً للاعبي الفريق الأول لإنتاج محتوى حصري وحملات تواصل وإعلانات، فضلًا عن حِزَم ضيافة في كامب نو تتيح تجارب خاصة مع النادي، وتعزيز الظهور على منصّات النادي الرقمية ورعاية المحتوى المرتبط بمباريات الفريق الأول.
ويأتي انضمام "ميديا" إلى عائلة رعاة برشلونة كشريك رئيسي وشريك الأجهزة المنزلية الرسمي، في خطوة تعزّز القاعدة التجارية للنادي وتؤكد جاذبية علامته عالمياً.





