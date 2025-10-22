فيديو - هدف يمني رائع في مرمى سعودي

"هدف تاريخي لا يتكرر كثيراً"



التضامن يتقدم مبكراً على الشباب بهدف عالمي "بالكعب" عن طريق الهداف ممدوح بن عجاج ⚽💫#التضامن_الشباب#دوري_أبطال_الخليج_للأندية pic.twitter.com/6MhGir2l3H — ADSportsTV (@ADSportsTV) October 21, 2025

سجل اللاعب اليمني ممدوح بن عجاج، هدفاً رائعاً في الدقيقة الثامنة، بتسديدة بـ"الكعب"، وأسهم في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، بفوز فريقه تضامن حضرموت اليمني في افتتاح الجولة الثانية من منافسات أبطال ، على (2-1).وحصد تضامن حضرموت أول ثلاث نقاط ضمن منافسات ، بعد خسارته الساحقة في الجولة الأولى أمام (0-5)، بينما توقف رصيد عند نقطة واحدة من تعادله على أرضه مع النهضة (1-1).