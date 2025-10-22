فيديو - هدف يمني رائع في مرمى سعودي

"هدف تاريخي لا يتكرر كثيراً"
التضامن يتقدم مبكراً على الشباب بهدف عالمي "بالكعب" عن طريق الهداف ممدوح بن عجاج ⚽💫#التضامن_الشباب#دوري_أبطال_الخليج_للأندية pic.twitter.com/6MhGir2l3H
— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 21, 2025
"هدف تاريخي لا يتكرر كثيراً"
التضامن يتقدم مبكراً على الشباب بهدف عالمي "بالكعب" عن طريق الهداف ممدوح بن عجاج ⚽💫#التضامن_الشباب#دوري_أبطال_الخليج_للأندية pic.twitter.com/6MhGir2l3H
شارك في افتتاح ملعبين جديدين داخل تجمّعات سكنيّة في جنوب أفريقيا
قدّم نادي أرسنال اعتذارا رسميا إلى أتلتيكو مدريد
رفع إرلينغ هالاند قيمة أسطول سيّاراته الفارهة إلى نحو 10.5 مليون جنيه استرليني