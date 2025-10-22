الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - هدف يمني رائع في مرمى سعودي

فيديو - هدف يمني رائع في مرمى سعودي
كرة القدم

2025-10-22 | 01:19
فيديو - هدف يمني رائع في مرمى سعودي

أسهم في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل

سجل اللاعب اليمني ممدوح بن عجاج، هدفاً رائعاً في الدقيقة الثامنة، بتسديدة بـ"الكعب"، وأسهم في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، بفوز فريقه تضامن حضرموت اليمني في افتتاح الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال الخليج، على الشباب السعودي (2-1).
وحصد تضامن حضرموت أول ثلاث نقاط ضمن منافسات المجموعة الثانية، بعد خسارته الساحقة في الجولة الأولى أمام الريان القطري (0-5)، بينما توقف رصيد الشباب عند نقطة واحدة من تعادله على أرضه مع النهضة العماني (1-1).

    

مقالات ذات صلة

فيديو - هدفٌ أردنيّ رائع في الدوري التركي
2025-09-20

فيديو - هدفٌ أردنيّ رائع في الدوري التركي

فيديو - هدف رائع في ذهاب تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي
2025-07-25

فيديو - هدف رائع في ذهاب تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

فيديو - سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 96
2025-08-19

فيديو - سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 96

فيديو - حارس المرمى يتفاعل بجنون مع هدف فريقه
2025-08-21

فيديو - حارس المرمى يتفاعل بجنون مع هدف فريقه

فيديو - هدف يمني رائع في مرمى سعودي

رياضة

كرة القدم

ممدوح بن عجاج

تضامن حضرموت

دوري أبطال الخليج

الشباب السعودي

فيديو - هدف كوميدي في الدوري المصري
راعٍ جديد على قميص برشلونة

فان دير سار يفتتح ملاعب كرويف في جنوب أفريقيا
02:13

فان دير سار يفتتح ملاعب كرويف في جنوب أفريقيا

شارك في افتتاح ملعبين جديدين داخل تجمّعات سكنيّة في جنوب أفريقيا

02:13

فان دير سار يفتتح ملاعب كرويف في جنوب أفريقيا

شارك في افتتاح ملعبين جديدين داخل تجمّعات سكنيّة في جنوب أفريقيا

أزمة "المياه الساخنة" واعتذار أرسنال
02:11

أزمة "المياه الساخنة" واعتذار أرسنال

قدّم نادي أرسنال اعتذارا رسميا إلى أتلتيكو مدريد

02:11

أزمة "المياه الساخنة" واعتذار أرسنال

قدّم نادي أرسنال اعتذارا رسميا إلى أتلتيكو مدريد

هالاند يضيف لامبورغيني نادرة إلى مجموعته
02:10

هالاند يضيف لامبورغيني نادرة إلى مجموعته

رفع إرلينغ هالاند قيمة أسطول سيّاراته الفارهة إلى نحو 10.5 مليون جنيه استرليني

02:10

هالاند يضيف لامبورغيني نادرة إلى مجموعته

رفع إرلينغ هالاند قيمة أسطول سيّاراته الفارهة إلى نحو 10.5 مليون جنيه استرليني

فان دير سار يفتتح ملاعب كرويف في جنوب أفريقيا
02:13
أزمة "المياه الساخنة" واعتذار أرسنال
02:11
هالاند يضيف لامبورغيني نادرة إلى مجموعته
02:10
راشفورد يواصل السلسلة الناجحة مع برشلونة
02:08

