فيديو - هدف كوميدي في الدوري المصري

"غرائب وطرائف" مصطفى فتحي يضاعف النتيجة لبيراميدز أمام فاركو بهدف سيحصد جائزة الهدف الأغرب في الدوري عن جدارة ⚽

سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لفريقه بطريقة كوميدية ، حين سدد برأسه عند الدقيقة 57 كرة سهلة، أفلتها حارس المرمى بغرابة، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز على ضيفه فاركو (2-0) ضمن الجولة 11 من الدوري المصري .ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بينما يشغل فاركو المركز الحادي والعشرين الأخير برصيد 6 نقاط فقط.