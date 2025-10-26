بايرن ميونيخ وسلسلة لا تعرف التعثّر

واصل انطلاقته الخالية من العثّرات هذا الموسم محققاً الفوز الـ13 تواليا في جميع البطولات، بعد تفوّقه خارج أرضه على بوروسيا مونشنغلادباخ (3-0)، ليبقى بالعلامة الكاملة في الدوري.

سلسلة الانتصارات بدأت برفع كأس السوبر الألماني على حساب شتوتغارت (2-1)، ثم اكتساح لايبزيغ (6-0) في افتتاح البوندسليغا، تلاه عبورٌ صعب لفِهن فيسبادن (3-2) في الكأس، قبل استمرار النسق العالي أمام أوجسبورغ (3-2) وهامبورغ (5-0) وهوفنهايم (4-1) وفيردر بريمن (4-0) وفرانكفورت (3-0).

وفي قمّة "الكلاسيكر" تخطّى دورتموند (2-1)، ليُكمِل حضوره أوروبياً، بفوزٍ لافت على (3-1) ثم رباعية نظيفة أمام كلوب بروج، قبل أن يختتم الجولة محلياً بثلاثية في مونشنغلادباخ، وهذه النتائج ترسم لوحة بداية مثالية محلّيا وقاريا تحت قيادة فينسنت كومباني.

هجوم بايرن كان السرّ، كين واصل معدّل التسجيل العالي، فيما قدّم القادمون الجدد لويز دياز وميكايل أوليس إضافة نوعية في صناعة الفارق، مع بروز المراهق لينارت كارل الذي سجّل في ثم الدوري هذا الأسبوع.

إجمالًا، بات رصيد بايرن 13 فوزاً من 13 مباراة مع 47 هدفاً له و9 فقط في شباكه، في بداية تُصنَّف تاريخية على مستوى النادي وتوازي أرقاماً أوروبية قياسية لبداية موسم.





