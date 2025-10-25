من هي الفتاة التي يعيش معها نجم برشلونة الشاب؟

تحدث نجم عن حياته في بعيداً عن بلدته

تحدث باو كوبارسي، نجم دفاع ، البالغ 18 عاماً، عن حياته في بعيداً عن بلدته بيسكانو في جيرونا.

وقال كوبارسي الذي يحيا في عاصمة كتالونيا بعيداً عن والديه "أنا أعيش الآن مع أختي في برشلونة، وأحاول أن أبتعد قليلاً عن أجواء ، عندما أكون معها".

وأَضاف "أعتقد أنه من الجيد أن تنفصل قليلاً عن اللعبة، نشاهد معاً فيلماً أو مسلسلاً، وفي عطلة نهاية الأسبوع أحب متابعة المباريات الكبيرة في والدوري الإسباني".

وختم "العيش مع أختي يمنحني راحة أكبر ، كما يمنحني متعة قضاء الوقت مع العائلة، ففي النهاية، لم أعش معها طوال السنوات الماضية، ولم نكن نرى بعضنا كثيراً، والآن نحاول تعويض كل ذلك الوقت".







