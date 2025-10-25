الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
من هي الفتاة التي يعيش معها نجم برشلونة الشاب؟

من هي الفتاة التي يعيش معها نجم برشلونة الشاب؟
كرة القدم

2025-10-25 | 00:41
من هي الفتاة التي يعيش معها نجم برشلونة الشاب؟

تحدث نجم برشلونة عن حياته في مدينة برشلونة بعيداً عن بلدته

تحدث باو كوبارسي، نجم دفاع برشلونة، البالغ 18 عاماً، عن حياته في مدينة برشلونة بعيداً عن بلدته بيسكانو في جيرونا.
وقال كوبارسي الذي يحيا في عاصمة كتالونيا بعيداً عن والديه "أنا أعيش الآن مع أختي في برشلونة، وأحاول أن أبتعد قليلاً عن أجواء كرة القدم، عندما أكون معها".
وأَضاف "أعتقد أنه من الجيد أن تنفصل قليلاً عن اللعبة، نشاهد معاً فيلماً أو مسلسلاً، وفي عطلة نهاية الأسبوع أحب متابعة المباريات الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني".
وختم "العيش مع أختي يمنحني راحة أكبر في المنزل، كما يمنحني متعة قضاء الوقت مع العائلة، ففي النهاية، لم أعش معها طوال السنوات الماضية، ولم نكن نرى بعضنا كثيراً، والآن نحاول تعويض كل ذلك الوقت".



الليغا تحذّر برشلونة بشأن تسجيل لاعبه الشاب
2025-09-02

الليغا تحذّر برشلونة بشأن تسجيل لاعبه الشاب

نجم برشلونة يبدأ دراسته الجامعية الشهر المقبل
2025-08-06

نجم برشلونة يبدأ دراسته الجامعية الشهر المقبل

نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت
2025-10-17

نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت

نعيم قاسم: الحركة الأميركية التي نراها هي لتخريب لبنان ودعوة الى الفتنة
2025-08-25

نعيم قاسم: الحركة الأميركية التي نراها هي لتخريب لبنان ودعوة الى الفتنة

رياضة

كرة القدم

باو كوبارسي

برشلونة

