من هي الفتاة التي يعيش معها نجم برشلونة الشاب؟

تحدث باو كوبارسي، نجم دفاع برشلونة
، البالغ 18 عاماً، عن حياته في مدينة برشلونة
بعيداً عن بلدته بيسكانو في جيرونا.
وقال كوبارسي الذي يحيا في عاصمة كتالونيا بعيداً عن والديه "أنا أعيش الآن مع أختي في برشلونة، وأحاول أن أبتعد قليلاً عن أجواء كرة القدم
، عندما أكون معها".
وأَضاف "أعتقد أنه من الجيد أن تنفصل قليلاً عن اللعبة، نشاهد معاً فيلماً أو مسلسلاً، وفي عطلة نهاية الأسبوع أحب متابعة المباريات الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز
والدوري الإسباني".
وختم "العيش مع أختي يمنحني راحة أكبر في المنزل
، كما يمنحني متعة قضاء الوقت مع العائلة، ففي النهاية، لم أعش معها طوال السنوات الماضية، ولم نكن نرى بعضنا كثيراً، والآن نحاول تعويض كل ذلك الوقت".