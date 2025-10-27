ميسي يكشف سر تجديد عقده مع انتر ميامي

أكد أن القرار كان سهلاً

قبل أيام قليلة، أعلن الأسطورة ، قائد انتر ميامي، قراره بتجديد عقده مع النادي الأميركي حتى الأول - ديسمبر من العام 2028.

وفي مقابلة مع (NBC News)، أكد ، 38 عاماً، أن القرار كان سهلاً، وقال "لطالما قلت إنني أعتمد في قراراتي على ما أشعر به يومياً، وما أشعر به جسدياً وذهنياً، لمواصلة اللعب والاستمرار في هذا النادي".

وأضاف "الحقيقة هي أنني شعرت بحالة جيدة طوال العام، وأنا بالعيش في ميامي، وكذلك عائلتي"، فيما قال خورخي ماس مالك النادي "توقيع ليو حتى عام 2028 هو بمثابة تكريم لمدينتنا الرائعة، إلى كتابة فصول في ملعبنا، ميامي فريدوم بارك".

أما ديفيد بيكهام، أحد الملاك المشاركين فقال "لقد جلبنا أعظم لاعب في التاريخ إلى مدينتنا، هذا يُظهر التزامنا تجاه ميامي، وكذلك ليو تجاه المدينة والنادي وكرة القدم".







