ميسي يكشف سر تجديد عقده مع انتر ميامي

قبل أيام قليلة، أعلن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي
، قائد انتر ميامي، قراره بتجديد عقده مع النادي الأميركي حتى كانون
الأول - ديسمبر من العام 2028.
وفي مقابلة مع قناة
(NBC News)، أكد ميسي
، 38 عاماً، أن القرار كان سهلاً، وقال "لطالما قلت إنني أعتمد في قراراتي على ما أشعر به يومياً، وما أشعر به جسدياً وذهنياً، لمواصلة اللعب والاستمرار في هذا النادي".
وأضاف "الحقيقة هي أنني شعرت بحالة جيدة طوال العام، وأنا سعيد
بالعيش في ميامي، وكذلك عائلتي"، فيما قال خورخي ماس مالك النادي "توقيع ليو حتى عام 2028 هو بمثابة تكريم لمدينتنا الرائعة، نتطلع
إلى كتابة فصول جديدة
في ملعبنا، ميامي فريدوم بارك".
أما ديفيد بيكهام، أحد الملاك المشاركين فقال "لقد جلبنا أعظم لاعب في التاريخ إلى مدينتنا، هذا يُظهر التزامنا تجاه ميامي، وكذلك التزام
ليو تجاه المدينة والنادي وكرة القدم".