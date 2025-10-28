داني ألفيش يظهر كواعظ في كنيسة جيرونا

في تطوّر لافت لمسار حياته بعد القضائية

في تطوّر لافت لمسار حياته بعد القضائية، ظهر البرازيلي داني ألفيش في مقطع مصوّر وهو يلقي عظة داخل كنيسة إنجيلية في مدينة جيرونا ، متحدثًا عن الإيمان و" مع "، قائلاً "ينبغي أخذ الله بجدّية والتحلّي بالإيمان، وأنا دليل على ذلك، فقد عقدتُ عهدا مع الله".

ويأتي هذا الظهور بعد أن برّأت "المحكمة للعدل في كتالونيا" ألفيش من تهمة الاعتداء الجنسي في آذار - مارس 2025، لتسقط بذلك إدانة سابقة وتُغلّب قرينة البراءة لعدم كفاية الأدلة، وقد كان اللاعب قد أمضى نحو 14 شهرا رهن الاحتجاز قبل تبرئته.

الخطوة الروحية الجديدة لألفيش، الذي لعب لبرشلونة وإشبيلية وباريس ومنتخب البرازيل، أُشير إليها في تقارير صحفية باعتبارها تحوّلاً جذرياً بعد انتهاء القضية، إذ اتجه إلى الوعظ داخل كنيسة محلية في جيرونا، مع تأكيده أنّ تجربة السجن والمحاكمة دفعته إلى "الالتجاء إلى الإيمان".

وبينما يلتفت ألفيش إلى فصل جديد من حياته العامة، تبقى الأضواء مسلّطة على انعكاسات القضية على إرثه الرياضي وصورته أمام جماهير حول .







