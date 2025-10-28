رقم تاريخي مميّز لجيمس ميلنر

سجّل جيمس
ميلنر، لاعب برايتون
حالياً، لحظة استثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز
، بعدما صنع من ركنية هدف زميله اليوناني الشاب تشارالامبوس كوستولاس خلال خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد
(2-4) على ملعب أولد ترافورد.
ومثّل هذا الهدف أكبر فارق عمري في تاريخ البريميرليغ بين صانع هدف ومُسجّله: 21 عاما و146 يوما بين ميلنر (مواليد 1986 وخاض أول مباراة دوري
في 10 تشرين الثاني - نوفمبر 2002) وكوستولاس المولود في 30 أيار - مايو
2007.
وهذا الواقع يعني، أنّ المهاجم اليوناني لم يكن قد ولد بعد عند ظهور ميلنر الأول في البريميرليغ، في دلالة على طول مسيرة الدولي الإنجليزي السابق واستمراريته في الملاعب.
وكان كوستولاس قد انضم إلى برايتون قادما من أولمبياكوس في حزيران – يونيو
الفائت، قبل أن يسجّل هدفه الأول مع الفريق في مواجهة يونايتد
.