4 آب "الحقيقة الضائعة"
رقم تاريخي مميّز لجيمس ميلنر

رقم تاريخي مميّز لجيمس ميلنر
كرة القدم

2025-10-28 | 01:35
رقم تاريخي مميّز لجيمس ميلنر

لحظة استثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز

سجّل جيمس ميلنر، لاعب برايتون حالياً، لحظة استثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما صنع من ركنية هدف زميله اليوناني الشاب تشارالامبوس كوستولاس خلال خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد (2-4) على ملعب أولد ترافورد.
ومثّل هذا الهدف أكبر فارق عمري في تاريخ البريميرليغ بين صانع هدف ومُسجّله: 21 عاما و146 يوما بين ميلنر (مواليد 1986 وخاض أول مباراة دوري في 10 تشرين الثاني - نوفمبر 2002) وكوستولاس المولود في 30 أيار - مايو 2007.
وهذا الواقع يعني، أنّ المهاجم اليوناني لم يكن قد ولد بعد عند ظهور ميلنر الأول في البريميرليغ، في دلالة على طول مسيرة الدولي الإنجليزي السابق واستمراريته في الملاعب.
وكان كوستولاس قد انضم إلى برايتون قادما من أولمبياكوس في حزيران – يونيو الفائت، قبل أن يسجّل هدفه الأول مع الفريق في مواجهة يونايتد.



جيمس ميلنر يواصل كتابة التاريخ في البريميرليغ بعمر 39 عاما
2025-09-01

جيمس ميلنر يواصل كتابة التاريخ في البريميرليغ بعمر 39 عاما

199 عاماً .. رقم تاريخي على ملاعب التنس
2025-10-15

199 عاماً .. رقم تاريخي على ملاعب التنس

زفاف فني مميز.. أحمد جمال وفرح الموجي يدخلان القفص الذهبي في القاهرة
2025-10-26

زفاف فني مميز.. أحمد جمال وفرح الموجي يدخلان القفص الذهبي في القاهرة

حفل زفاف فخم ومميز لابن جوليا بطرس و الياس بو صعب .. وهكذا كان اللقاء الاول بين العروسين
2025-08-11

حفل زفاف فخم ومميز لابن جوليا بطرس و الياس بو صعب .. وهكذا كان اللقاء الاول بين العروسين

رقم تاريخي مميّز لجيمس ميلنر

رياضة

كرة القدم

جيمس ميلنر

برايتون

تشارالامبوس كوستولاس

