رقم تاريخي مميّز لجيمس ميلنر

لحظة استثنائية في

سجّل ميلنر، لاعب حالياً، لحظة استثنائية في ، بعدما صنع من ركنية هدف زميله اليوناني الشاب تشارالامبوس كوستولاس خلال خسارة فريقه أمام (2-4) على ملعب أولد ترافورد.

ومثّل هذا الهدف أكبر فارق عمري في تاريخ البريميرليغ بين صانع هدف ومُسجّله: 21 عاما و146 يوما بين ميلنر (مواليد 1986 وخاض أول مباراة في 10 تشرين الثاني - نوفمبر 2002) وكوستولاس المولود في 30 أيار - 2007.

وهذا الواقع يعني، أنّ المهاجم اليوناني لم يكن قد ولد بعد عند ظهور ميلنر الأول في البريميرليغ، في دلالة على طول مسيرة الدولي الإنجليزي السابق واستمراريته في الملاعب.

وكان كوستولاس قد انضم إلى برايتون قادما من أولمبياكوس في حزيران – الفائت، قبل أن يسجّل هدفه الأول مع الفريق في مواجهة .







