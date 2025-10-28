البطاقة الحمراء تنقذ بيدري

بعد قمّة الكلاسيكو، يعيش برشلونة
اختبارا دقيقا في وسط الميدان
، مع إيقاف بيدري
عقب طرده بالإنذار الثاني، ما يعني غيابه عن مواجهة إلتشي المقبلة في الدوري الإسباني
، وجاءت البطاقة الحمراء بعد مخالفتين على فينيسيوس جونيور
ثم أوريلين تشواميني، ليتأكد تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.
وتشير أرقام صحيفة "آس" إلى أنّ الدولي الإسباني خاض 17 مباراة متتالية هذا الموسم في جميع المسابقات، ولعب 1,400 دقيقة من أصل 1,530 ممكنة، أي ما نسبته 91% من زمن المباريات حتّى الآن، وهو مؤشر صريح على الحمل البدني الكبير الذي تحمّله منذ انطلاق الموسم.
وترى الصحيفة أنّ واقعة الطرد، رغم أثرها الرياضي الفوري، قد تُتيح للاعب "استراحة قسرية" تساعده على استعادة
طاقته قبل الاستحقاقات الأوروبّيّة المقبلة.
غياب "عقل" الوسط يفرض على هانسي فليك
البحث عن بدائل تكتيكية للحفاظ على اتزان الفريق بين خطَّي الدفاع والهجوم، سواء عبر منح أدوار أوسع لفرمين لوبيز أو إعادة توزيع المهام على دي يونغ وباقي الأسماء، ريثما يستعيد بيدري نشاطه المعهود بعد تراكم الدقائق.
هذ الإيقاف قد يُعد "استراحة في توقيت مناسب" للاعب أظهر إرهاقا واضحا في الأسابيع الأخيرة
، ما يعزّز فرضية تدويرٍ أوسع لتخفيف الأحمال عن العناصر الأساسية.