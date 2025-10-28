الأخبار
البطاقة الحمراء تنقذ بيدري

البطاقة الحمراء تنقذ بيدري
كرة القدم

2025-10-28 | 01:33
البطاقة الحمراء تنقذ بيدري

يعيش برشلونة اختبارا دقيقا في وسط الميدان

بعد قمّة الكلاسيكو، يعيش برشلونة اختبارا دقيقا في وسط الميدان، مع إيقاف بيدري عقب طرده بالإنذار الثاني، ما يعني غيابه عن مواجهة إلتشي المقبلة في الدوري الإسباني، وجاءت البطاقة الحمراء بعد مخالفتين على فينيسيوس جونيور ثم أوريلين تشواميني، ليتأكد تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.
وتشير أرقام صحيفة "آس" إلى أنّ الدولي الإسباني خاض 17 مباراة متتالية هذا الموسم في جميع المسابقات، ولعب 1,400 دقيقة من أصل 1,530 ممكنة، أي ما نسبته 91% من زمن المباريات حتّى الآن، وهو مؤشر صريح على الحمل البدني الكبير الذي تحمّله منذ انطلاق الموسم. 
وترى الصحيفة أنّ واقعة الطرد، رغم أثرها الرياضي الفوري، قد تُتيح للاعب "استراحة قسرية" تساعده على استعادة طاقته قبل الاستحقاقات الأوروبّيّة المقبلة.
غياب "عقل" الوسط يفرض على هانسي فليك البحث عن بدائل تكتيكية للحفاظ على اتزان الفريق بين خطَّي الدفاع والهجوم، سواء عبر منح أدوار أوسع لفرمين لوبيز أو إعادة توزيع المهام على دي يونغ وباقي الأسماء، ريثما يستعيد بيدري نشاطه المعهود بعد تراكم الدقائق.
هذ الإيقاف قد يُعد "استراحة في توقيت مناسب" للاعب أظهر إرهاقا واضحا في الأسابيع الأخيرة، ما يعزّز فرضية تدويرٍ أوسع لتخفيف الأحمال عن العناصر الأساسية.



البطاقة الحمراء تنقذ بيدري

رياضة

كرة القدم

برشلونة

بيدري

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025