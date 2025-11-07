فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب

Lionel Messi’s insane entrance at the American Business Forum 🐐 pic.twitter.com/3Cyv9hm9KR — MessiMania (@M10Update) November 5, 2025

عُقد America Business Forum في مدينة ميامي 5 و6 تشرين الثاني – نوفمبر، وهو يُعدّ منصة تجمع قادة الأعمال والسياسة والرياضة والثقافة تحت سقفٍ واحد، تهدف إلى إشراكهم في حوارات حول والابتكار والتأثير العالمي.شارك النجم في المنتدى ضمن كبار الضيوف، إلى جانب شخصيات تقدمها الرئيس الأميركي ، وتم استقباله بشكل مذهل، وسط تصفيق واسع.وخلال حواره مع عمدة ميامي فرانسيس سواريز، تلقّى “مفتاح مدينة ميامي” تقديراً لإسهاماته مع نادي انتر ميامي، ولتأثيره الثقافي والرياضي في المدينة.وفي كلمته، تطرّق ميسي إلى مسيرته الكروية، ورفعه لكأس 2022، وتحوّله نحو الجانب التجاري وريادته المستقبليّة خارج الملعب.ويعزز هذا الحضور صورة ميسي ليس فقط كلاعب، بل كرائد أعمال وشخصية مؤثرة خارج الملعب، وتمثّل مشاركة المنتدى في ميامي تحوّلاً لمدينة الساحل الأميركي نحو مركز عالمي للاقتصاد والرياضة والثقافة.