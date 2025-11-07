الأخبار
فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب

فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب
كرة القدم

2025-11-07 | 00:38
فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب

عُقد America Business Forum في مدينة ميامي

عُقد America Business Forum في مدينة ميامي يومي 5 و6 تشرين الثاني – نوفمبر، وهو يُعدّ منصة تجمع قادة الأعمال والسياسة والرياضة والثقافة تحت سقفٍ واحد، تهدف إلى إشراكهم في حوارات حول المستقبل والابتكار والتأثير العالمي.
شارك النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في المنتدى ضمن كبار الضيوف، إلى جانب شخصيات تقدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتم استقباله بشكل مذهل، وسط تصفيق واسع.
وخلال حواره مع عمدة ميامي فرانسيس سواريز، تلقّى ميسي “مفتاح مدينة ميامي” تقديراً لإسهاماته مع نادي انتر ميامي، ولتأثيره الثقافي والرياضي في المدينة.
وفي كلمته، تطرّق ميسي إلى مسيرته الكروية، ورفعه لكأس العالم 2022، وتحوّله نحو الجانب التجاري وريادته المستقبليّة خارج الملعب.
ويعزز هذا الحضور صورة ميسي ليس فقط كلاعب، بل كرائد أعمال وشخصية مؤثرة خارج الملعب، وتمثّل مشاركة المنتدى في ميامي تحوّلاً لمدينة الساحل الأميركي نحو مركز عالمي للاقتصاد والرياضة والثقافة.



Aljadeed
