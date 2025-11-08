اتهامُ إنفانتينو بخرقِ الحياد بعد حديثه عن ترامب

موجةُ انتقاداتٍ ضدّ رئيس جياني إنفانتينو

أُثيرت موجةُ انتقاداتٍ ضدّ رئيس جياني إنفانتينو، بعد تصريحاتٍ أدلى بها في "منتدى الأعمال الأميركي في " في ميامي يوم الأربعاء.

وتحدث إنفانتينو بحضور الرئيس الأميركي ، واعتُبرت تصريحاته تأييداً صريحا لأجندةٍ سياسية، إذ قال في كلمته إنّ على الجميع أن يدعم ما يقوم به لأنّه يعتقد أنّ الأمور تبدو جيّدة.

ميغيل ، الرئيسُ السابقُ للجنة حوكمة " " (2016-2017)، اعتبر تصريحات إنفانتينو خرقا واضحا لمقتضيات الحياد السياسي المنصوص عليها في أنظمة ، قائلًا إن الظهور في فعالية مصحوبا بتعبيراتٍ تأييدية يُعدّ مخالفةً لقواعد .

وتنصّ أنظمة "فيفا" بوضوح على مبدأ الحياد "تظلّ فيفا محايدةً في مسائل السياسة والدين"، وهو ما استشهدت به مؤسسات ووسائل عدة عند تناولها لقضايا مشابهة سابقا.

كما يوجد في ميثاق أخلاقيات فيفا بند ينص على ضرورة الأشخاص الخاضعين له بالحياد السياسي في تعاملاتهم مع الهيئات الحكومية والمنظمات، مع النصّ على عقوباتٍ محتملة تشمل غرامة لا تقل عن 10 آلاف فرنك سويسري وحظرا يصل إلى عامين على الأنشطة المرتبطة بكرة القدم في حال ثبوت الانتهاك.

حتّى اللحظة، لم يعلن الدولي عن فتح تحقيقٍ رسمي في الواقعة، فيما تتواصل الأسئلة حول اتساق ظهور إنفانتينو المتكرر في منصّات تحمل رسائل سياسية مع سياسة الحياد التي تؤكِِّدها بيانات الاتحاد ذاته.







