4 آب "الحقيقة الضائعة"
اتهامُ إنفانتينو بخرقِ الحياد بعد حديثه عن ترامب

اتهامُ إنفانتينو بخرقِ الحياد بعد حديثه عن ترامب
كرة القدم

2025-11-08 | 03:42
اتهامُ إنفانتينو بخرقِ الحياد بعد حديثه عن ترامب

موجةُ انتقاداتٍ ضدّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو

أُثيرت موجةُ انتقاداتٍ ضدّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بعد تصريحاتٍ أدلى بها في "منتدى الأعمال الأميركي في ميامي" في ميامي يوم الأربعاء.
وتحدث إنفانتينو بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واعتُبرت تصريحاته تأييداً صريحا لأجندةٍ سياسية، إذ قال في كلمته إنّ على الجميع أن يدعم ما يقوم به ترامب لأنّه يعتقد أنّ الأمور تبدو جيّدة.
ميغيل مادورو، الرئيسُ السابقُ للجنة حوكمة "فيفا" (2016-2017)، اعتبر تصريحات إنفانتينو خرقا واضحا لمقتضيات الحياد السياسي المنصوص عليها في أنظمة الاتحاد الدولي، قائلًا إن الظهور في فعالية مصحوبا بتعبيراتٍ تأييدية يُعدّ مخالفةً لقواعد الحوكمة.
وتنصّ أنظمة "فيفا" بوضوح على مبدأ الحياد "تظلّ فيفا محايدةً في مسائل السياسة والدين"، وهو ما استشهدت به مؤسسات ووسائل عدة عند تناولها لقضايا مشابهة سابقا.
كما يوجد في ميثاق أخلاقيات فيفا بند ينص على ضرورة التزام الأشخاص الخاضعين له بالحياد السياسي في تعاملاتهم مع الهيئات الحكومية والمنظمات، مع النصّ على عقوباتٍ محتملة تشمل غرامة لا تقل عن 10 آلاف فرنك سويسري وحظرا يصل إلى عامين على الأنشطة المرتبطة بكرة القدم في حال ثبوت الانتهاك.
حتّى اللحظة، لم يعلن الاتحاد الدولي عن فتح تحقيقٍ رسمي في الواقعة، فيما تتواصل الأسئلة حول اتساق ظهور إنفانتينو المتكرر في منصّات تحمل رسائل سياسية مع سياسة الحياد التي تؤكِِّدها بيانات الاتحاد ذاته.



