نجل بوفون يخطف الأضواء مع تشيكيا

خطف نجل أسطورة الحراسة الأضواء

خطف توماس بوفون، نجل أسطورة الحراسة جانلويجي بوفون، الأضواء خلال فترة التوقف الدولي، بعدما سجّل ثلاثيتين (هاتريك) مع منتخب تشيكيا تحت 19 عامًا في التصفيات المؤهّلة إلى بطولة للشباب، في مفاجأة مزدوجة من حيث المركز والقميص الذي يدافع عنه.

لويس، البالغ 17 عامًا، يلعب في مركز الهجومي ضمن صفوف بيزا ، بعدما تدرّج في الفئات العمريّة لناديَي سيسبورت ويوفنتوس قبل انتقاله إلى بيزا عام 2023 وتسجيل ظهوره الاحترافي الأول في 2025.

وخلال التصفيات ، أحرز ثلاثة أهداف في الفوز الكبير على أذربيجان (6-1)، ثم شارك بديلًا في التعادل مع مالطا (2-2)، قبل أن يعود أساسيًا ويسجّل هاتريك جديد في الانتصار (4-0) على أيرلندا الشمالية.

اختيار تمثيل تشيكيا بدلاً من يعود إلى أصول والدته، عارضة الأزياء السابقة ألينا سيريدوفا، إذ أوضح لويس في تصريح لاتحاد التشيكي أنّه ناقش الأمر مع عائلته، وأنّ والديه دعما قراره بالكامل.

ورغم بروزه مع منتخب التشيكي، لا يزال بإمكانه تمثيل إيطاليا مستقبلًا، كونه يحمل الجنسية الإيطالية ولم يشارك بعد في أي مباراة رسمية مع المنتخب الأوّل، ما يفتح الباب أمام صراع كروي محتمل بين بلدَي والديه على موهبة هجومية واعدة تحمل اسم بوفون ولكن بعيدًا عن القفازات.







