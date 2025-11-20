الأخبار
نجل بوفون يخطف الأضواء مع تشيكيا

كرة القدم

2025-11-20 | 01:08
نجل بوفون يخطف الأضواء مع تشيكيا

خطف نجل أسطورة الحراسة الإيطالية الأضواء

خطف لويس توماس بوفون، نجل أسطورة الحراسة الإيطالية جانلويجي بوفون، الأضواء خلال فترة التوقف الدولي، بعدما سجّل ثلاثيتين (هاتريك) مع منتخب تشيكيا تحت 19 عامًا في التصفيات المؤهّلة إلى بطولة أوروبا للشباب، في مفاجأة مزدوجة من حيث المركز والقميص الذي يدافع عنه.
لويس، البالغ 17 عامًا، يلعب في مركز الجناح الهجومي ضمن صفوف بيزا الإيطالي، بعدما تدرّج في الفئات العمريّة لناديَي سيسبورت ويوفنتوس قبل انتقاله إلى بيزا عام 2023 وتسجيل ظهوره الاحترافي الأول في 2025.
وخلال التصفيات الأخيرة، أحرز ثلاثة أهداف في الفوز الكبير على أذربيجان (6-1)، ثم شارك بديلًا في التعادل مع مالطا (2-2)، قبل أن يعود أساسيًا ويسجّل هاتريك جديد في الانتصار (4-0) على أيرلندا الشمالية.
اختيار تمثيل تشيكيا بدلاً من إيطاليا يعود إلى أصول والدته، عارضة الأزياء السابقة ألينا سيريدوفا، إذ أوضح لويس في تصريح لاتحاد الكرة التشيكي أنّه ناقش الأمر مع عائلته، وأنّ والديه دعما قراره بالكامل.
ورغم بروزه مع منتخب الشباب التشيكي، لا يزال بإمكانه تمثيل إيطاليا مستقبلًا، كونه يحمل الجنسية الإيطالية ولم يشارك بعد في أي مباراة رسمية مع المنتخب الأوّل، ما يفتح الباب أمام صراع كروي محتمل بين بلدَي والديه على موهبة هجومية واعدة تحمل اسم بوفون ولكن بعيدًا عن القفازات.



