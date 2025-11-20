فيفا يجمّد انتقالات ثلاثة أندية إفريقية

فرض حظرا على إبرام صفقات انتقال

فرض (فيفا) حظرًا على إبرام صفقات انتقال على ثلاثة أندية إفريقية، بسبب عدم التزامها بدفع مستحقات مالية متأخرة للاعبين أو موظفين سابقين.

وكشفت منصة "فوت أفريكا" أنّ الأندية المعاقَبة هي غولدن أروز الجنوب إفريقي، والأنوار الليبي، وأفريكان ستارز الناميبي، بعد ثبوت عدم امتثالها لقرارات هيئات فضّ المنازعات في فيفا بشأن ديون واجبة السداد.

وبحسب تفاصيل قرارات منفصلة، تمّ منع غولدن أروز من تسجيل أيّ لاعبين جدد، محلّيًّا أو دوليًّا، لثلاث انتقال متتالية أو حتى تسديد كامل مستحقات مهاجمه الزيمبابوي السابق نوكس موتيزفا، الذي أنهى النادي عقده دون تعويض كامل، ما عُدّ خرقًا واضحًا للوائح المالية.

وتعرّض أفريكان ستارز لعقوبة مماثلة تمتد لثلاثة مواسم انتقال، بعد فشله في سداد دين مستحق لصالح لاعب - موظف سابق، على أن يبقى الحظر ساريًا منذ 13 تشرين الثاني - نوفمبر 2025 وحتى الإيفاء بكامل المبلغ.

أما نادي الأنوار الليبي، فاسمه مدرج في قائمة الحظر على فيفا الخاصة بعقوبات التسجيل، مع منع من إبرام صفقات جديدة لثلاث فترات انتقال، للسبب نفسه المتعلق بعدم تنفيذ قرارات نهائية صادرة عن الهيئات القضائية التابعة لفيفا.







