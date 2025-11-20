الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيفا يجمّد انتقالات ثلاثة أندية إفريقية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيفا يجمّد انتقالات ثلاثة أندية إفريقية
A-
A+

كرة القدم

2025-11-20 | 01:07
فيفا يجمّد انتقالات ثلاثة أندية إفريقية

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم حظرا على إبرام صفقات انتقال جديدة

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حظرًا على إبرام صفقات انتقال جديدة على ثلاثة أندية إفريقية، بسبب عدم التزامها بدفع مستحقات مالية متأخرة للاعبين أو موظفين سابقين.
وكشفت منصة "فوت أفريكا" أنّ الأندية المعاقَبة هي غولدن أروز الجنوب إفريقي، والأنوار الليبي، وأفريكان ستارز الناميبي، بعد ثبوت عدم امتثالها لقرارات هيئات فضّ المنازعات في فيفا بشأن ديون واجبة السداد.
وبحسب تفاصيل قرارات منفصلة، تمّ منع غولدن أروز من تسجيل أيّ لاعبين جدد، محلّيًّا أو دوليًّا، لثلاث نوافذ انتقال متتالية أو حتى تسديد كامل مستحقات مهاجمه الزيمبابوي السابق نوكس موتيزفا، الذي أنهى النادي عقده دون تعويض كامل، ما عُدّ خرقًا واضحًا للوائح المالية.
وتعرّض أفريكان ستارز لعقوبة مماثلة تمتد لثلاثة مواسم انتقال، بعد فشله في سداد دين مستحق لصالح لاعب - موظف سابق، على أن يبقى الحظر ساريًا منذ 13 تشرين الثاني - نوفمبر 2025 وحتى الإيفاء بكامل المبلغ. 
أما نادي الأنوار الليبي، فاسمه مدرج في قائمة الحظر على بوابة فيفا الخاصة بعقوبات التسجيل، مع منع من إبرام صفقات جديدة لثلاث فترات انتقال، للسبب نفسه المتعلق بعدم تنفيذ قرارات نهائية صادرة عن الهيئات القضائية التابعة لفيفا.



مقالات ذات صلة

فيفا يدرس توسيع مونديال 2030 إلى 64 منتخبا
2025-09-25

فيفا يدرس توسيع مونديال 2030 إلى 64 منتخبا

برشلونة مديون بـ138 مليون جنيه لخمسة أندية
2025-10-23

برشلونة مديون بـ138 مليون جنيه لخمسة أندية

فيديو - آلاف الاسبان يرفضون مواجهة أندية كرة السلة الاسرائيلية
2025-10-15

فيديو - آلاف الاسبان يرفضون مواجهة أندية كرة السلة الاسرائيلية

قرار لوزيرة الشباب والرياضة بتجميد 4 من أندية الطيـران الشراعـي
2025-09-02

قرار لوزيرة الشباب والرياضة بتجميد 4 من أندية الطيـران الشراعـي

فيفا يجمّد انتقالات ثلاثة أندية إفريقية

رياضة

كرة القدم

غولدن أروز

الأنوار

أفريكان ستارز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجل بوفون يخطف الأضواء مع تشيكيا
كتاب يكشف طلبًا غريبًا من برشلونة لليفاندوفسكي

اقرأ ايضا في كرة القدم

لاعب تركي في ورطة بسبب هاري بوتر
00:56

لاعب تركي في ورطة بسبب هاري بوتر

يواجه دعوى قضائية من شركة (Warner Bros) الشهيرة

00:56

لاعب تركي في ورطة بسبب هاري بوتر

يواجه دعوى قضائية من شركة (Warner Bros) الشهيرة

وفاة مدرب إسباني شاب في دبي
00:55

وفاة مدرب إسباني شاب في دبي

النادي أُسِّس على يد نجم كرة القدم السابق ميشال سلغادو

00:55

وفاة مدرب إسباني شاب في دبي

النادي أُسِّس على يد نجم كرة القدم السابق ميشال سلغادو

اخترنا لك
لاعب تركي في ورطة بسبب هاري بوتر
00:56
وفاة مدرب إسباني شاب في دبي
00:55
بلغ العدد النهائي للذين تسجلوا للمشاركة باقتراع المغتربين 152000
17:21
نجل بوفون يخطف الأضواء مع تشيكيا
2025-11-20

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025