4 آب "الحقيقة الضائعة"
قمة نسائية تتوقف في الظلام

قمة نسائية تتوقف في الظلام
كرة القدم

2025-11-21 | 08:52
قمة نسائية تتوقف في الظلام

مزيج من الإثارة الكروية والفوضى التقنية

شهدت قمة دوري أبطال أوروبا للسيدات بين تشلسي وبرشلونة (1-1)، في ملعب ستامفورد بريدج بلندن مزيجًا من الإثارة الكروية والفوضى التقنية، بعدما توقفت المباراة عشر دقائق تقريبًا بسبب انقطاع مفاجئ في الطاقة أثّر على أنظمة البث والتواصل.
تشلسي افتتح التسجيل عبر الظهيرة الأسترالية إيلي كاربنتر بتسديدة قوية في الدقيقة 16، مستفيدة من عمل جماعي مميز في الجهة اليمنى، قبل أن يردّ برشلونة سريعًا بعد ثماني دقائق فقط عن طريق البولندية إيفا بايور التي استغلت ارتباكًا دفاعيًا بعد ركلة ركنية لتسجل هدفها الـ36 في دوري الأبطال
مع اقتراب نهاية الشوط الأوّل، تعرّضت أنظمة الإضاءة والاتصال لعطل أدى إلى توقف المباراة، وتعطل تقنية الـVAR، وانقطاع البث التلفزيوني، ما أجبر الحكم على إيقاف اللعب مؤقتًا بينما انتظرت اللاعبات في أجواء باردة حتى إصلاح العطل، وسط اعتذار رسمي من هيئة البث البريطانية عن انقطاع التغطية.
في الشوط الثاني، بقي برشلونة أكثر استحواذًا، لكن تشلسي كان الأخطر هجوميًا، والتعادل أنهى سلسلة من ثلاث هزائم لتشلسي أمام برشلونة، وأبقى الفريق الكتالوني في صدارة المجموعة، بينما ظلّ تشلسي في وضع تنافسي قوي على بطاقات التأهل قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات.


قمة نسائية تتوقف في الظلام

رياضة

كرة القدم

تشلسي

برشلونة

