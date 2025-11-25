واين روني يطالب باستبعاد محمد صلاح من تشكيلة ليفربول

طالب اللاعب الدولي الإنجليزي السابق واين روني، أسطورة ، باستبعاد الدولي صلاح من تشكيلة ليفربول لأسباب دفاعية.

وقال روني في تصريحات نقلتها صحيفة دايلي ميل أن على الهولندي أرني ، ليفربول "التعامل بصرامة" مع صلاح، واستبعاده من التشكيل الأساسي لبعض الوقت، وتابع "لو كنت مكان سلوت، لحاولت اتخاذ قرار كبير حتى يكون له تأثير على بقية الفريق".

وأضاف "صلاح لا يساعدهم دفاعياً، إذا كنتَ أحد اللاعبين الذين تعاقدوا معهم، وكنت جالساً على مقاعد البدلاء، ورأيته لا يركض وهو أسطورة النادي بعد كل ما قدمه، فما التي تصل لك ذلك؟، إنهم يمرون بوقت عصيب، ربما عليك أن تنظر إلى تأثير ما حدث لديوغو جوتا للأسف، ما تأثير ذلك على اللاعبين، لا شك أن لذلك تأثيراً".

وتابع "لكن لا عذر لعدم القتال، أعتقد أن على سلوت مهمة كبيرة لإعادتهم إلى اللعب والفوز، لا يزال اسم المدرب السابق يورغن كلوب يُذكر باستمرار، ويقال إنه ليس كلوب، وليس بجودته، لكنني أعتقد أن على جماهير ليفربول أن تبتعد عن هذا وتدعم المدرب الحالي".

وخسر ليفربول، حامل لقب ، بنتيجة (0-3) أمام نوتنغهام فورست يوم السبت الماضي، وتراجع إلى المركز الـ11 في البريميرليغ برصيد 18 نقطة، على بعد 11 نقطة عن أرسنال المتصدر.







