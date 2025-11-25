ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

1300 مساهمة تهديفية بين أهداف وصناعة

واصل ، نجم إنتر ميامي الأميركي، كتابة فصول في مسيرته المذهلة، بعد وصوله إلى حاجز 1300 مساهمة تهديفية بين أهداف وصناعة، مع الأندية ومنتخب الأرجنتين.

وأتت الأحدث في المباراة ضد سينسيناتي بالأدوار الإقصائية للدوري الأميركي، قدّم فيها أداءً استثنائيًا بتسجيله هدفًا وصناعته 3 أهداف، ليعزّز حصيلته التاريخية ويكرّس هيمنته على سجلات اللعبة.

ووفقًا لبيانات محدثة، أصبح ميسي أوّل لاعب في تاريخ يصل إلى 1300 مساهمة تهديفية (896 هدفًا و404 تمريرات حاسمة)، موزّعة على فتراته مع وباريس وإنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين.

الأرقام نفسها أكّدت أنّه بات متصدرًا لقائمة صانعي الأهداف عبر التاريخ بالتساوي مع المجري فيرينتس بوشكاش عند 404 تمريرات حاسمة، في انتظار أن ينفرد بالرقم قريبًا.

التألّق الأخير في الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي عزّز أيضًا سجله الفردي في المسابقة، مع استمرار تأثيره الحاسم في مباريات إنتر ميامي.

وبعمر 38 عامًا، تبدو مؤشرات التراجع بعيدة عن قائد الأرجنتين، إذ تؤكد هذه الأرقام أن حضوره لم يعد محصورًا في تسجيل الأهداف فقط، بل في صناعة الفارق الشامل داخل المنظومة الهجومية لفريقه.







