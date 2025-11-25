الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية
A-
A+

كرة القدم

2025-11-25 | 01:10
ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

1300 مساهمة تهديفية بين أهداف وصناعة

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، كتابة فصول جديدة في مسيرته المذهلة، بعد وصوله إلى حاجز 1300 مساهمة تهديفية بين أهداف وصناعة، مع الأندية ومنتخب الأرجنتين. 
وأتت المحطة الأحدث في المباراة ضد سينسيناتي بالأدوار الإقصائية للدوري الأميركي، قدّم فيها ميسي أداءً استثنائيًا بتسجيله هدفًا وصناعته 3 أهداف، ليعزّز حصيلته التاريخية ويكرّس هيمنته على سجلات اللعبة.
ووفقًا لبيانات محدثة، أصبح ميسي أوّل لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 1300 مساهمة تهديفية (896 هدفًا و404 تمريرات حاسمة)، موزّعة على فتراته مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين. 
الأرقام نفسها أكّدت أنّه بات متصدرًا لقائمة صانعي الأهداف عبر التاريخ بالتساوي مع المجري فيرينتس بوشكاش عند 404 تمريرات حاسمة، في انتظار أن ينفرد بالرقم قريبًا.
التألّق الأخير في الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي عزّز أيضًا سجله الفردي في المسابقة، مع استمرار تأثيره الحاسم في مباريات إنتر ميامي. 
وبعمر 38 عامًا، تبدو مؤشرات التراجع بعيدة عن قائد الأرجنتين، إذ تؤكد هذه الأرقام أن حضوره لم يعد محصورًا في تسجيل الأهداف فقط، بل في صناعة الفارق الشامل داخل المنظومة الهجومية لفريقه.



مقالات ذات صلة

فيديو - ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية
2025-10-11

فيديو - ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

ليونيل ميسي يتابع تدوين الأرقام القياسية
2025-11-10

ليونيل ميسي يتابع تدوين الأرقام القياسية

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية
2025-09-08

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية

صلاح ملك الأرقام القياسية في البريميرليغ
2025-11-03

صلاح ملك الأرقام القياسية في البريميرليغ

ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
واين روني يطالب باستبعاد محمد صلاح من تشكيلة ليفربول
إنفانتينو في بيروت ويلتقي الرئيس عون اليوم

اقرأ ايضا في كرة القدم

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة
01:27

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة

شهدت كرة القدم الفنلندية حادثة صادمة

01:27

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة

شهدت كرة القدم الفنلندية حادثة صادمة

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم
01:26

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم

شهدت تصفيات كأس العالم 2026 سلسلة من القصص التاريخية

01:26

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم

شهدت تصفيات كأس العالم 2026 سلسلة من القصص التاريخية

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ
01:25

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ

يواصل الفرنسي تكريس نفسه كأحد أبرز نجوم بايرن ميونيخ

01:25

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ

يواصل الفرنسي تكريس نفسه كأحد أبرز نجوم بايرن ميونيخ

اخترنا لك
لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة
01:27
تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم
01:26
أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ
01:25
هاري كين يطارد الحذاء الذهبي الأوروبي
01:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025