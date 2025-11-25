فيديو – لاعِبو أتلتيك بيلباو يتقاذفون كرات الثلج في براغ

😂✈️ Athletic Club players throwing snowballs at each other after landing in Czech Republic for their match against Slavia Prague. 🇨🇿❄️ pic.twitter.com/z515dYhINq — EuroFoot (@eurofootcom) November 24, 2025

خطف لاعبو بيلباو الأنظار بمشهد عند وصولهم إلى لمواجهة سلافيا ، ضمن منافسات 2025-2026، بعدما ظهروا وهم يتقاذفون كرات الثلج في أجواء شتوية قاسية فور خروجهم من الطائرة.ويستعد أتلتيك لمواجهة الفريق التشيكي على ملعب "فورتونا أرينا" في براغ، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في أبطال ، وهي مباراة مهمة للفريقين في سباق حجز موقع أفضل في جدول الترتيب.المشهد المرح للاعبين وسط الثلوج اعتبره متابعون دليلاً على الأجواء الإيجابية داخل بعثة النادي الباسكي قبل المباراة، في وقت يخوض فيه الفريق سلسلة من المباريات القويّة محلّيًّا وقاريًّا.كما أعاد الفيديو التذكير بالطابع الإنساني والبسيط للاعبين، بعيدًا عن الضغط الكبير الذي يرافق المشاركات في البطولات الأوروبّيّة الكبرى.