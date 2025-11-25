الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو – لاعِبو أتلتيك بيلباو يتقاذفون كرات الثلج في براغ

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو – لاعِبو أتلتيك بيلباو يتقاذفون كرات الثلج في براغ
A-
A+

كرة القدم

2025-11-25 | 01:12
فيديو – لاعِبو أتلتيك بيلباو يتقاذفون كرات الثلج في براغ

خطف لاعبو أتلتيك بيلباو الأنظار بمشهد طريف

خطف لاعبو أتلتيك بيلباو الأنظار بمشهد طريف عند وصولهم إلى جمهورية التشيك لمواجهة سلافيا براغ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، بعدما ظهروا وهم يتقاذفون كرات الثلج في أجواء شتوية قاسية فور خروجهم من الطائرة.
ويستعد أتلتيك لمواجهة الفريق التشيكي على ملعب "فورتونا أرينا" في براغ، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، وهي مباراة مهمة للفريقين في سباق حجز موقع أفضل في جدول الترتيب.
المشهد المرح للاعبين وسط الثلوج اعتبره متابعون دليلاً على الأجواء الإيجابية داخل بعثة النادي الباسكي قبل المباراة، في وقت يخوض فيه الفريق سلسلة من المباريات القويّة محلّيًّا وقاريًّا.
كما أعاد الفيديو التذكير بالطابع الإنساني والبسيط للاعبين، بعيدًا عن الضغط الكبير الذي يرافق المشاركات في البطولات الأوروبّيّة الكبرى.



مقالات ذات صلة

فيديو - حارس مرمى يصدّ 3 كرات مذهلة
2025-10-26

فيديو - حارس مرمى يصدّ 3 كرات مذهلة

كاتي بيري تعلن رسميًا علاقتها بـ جاستن ترودو خلال حفلها في براغ
2025-11-04

كاتي بيري تعلن رسميًا علاقتها بـ جاستن ترودو خلال حفلها في براغ

قصة نجاح: "أتلتيك سانت جوست" الصغير يكتب التاريخ ويتأهل إلى كأس ملك إسبانيا
2025-10-05

قصة نجاح: "أتلتيك سانت جوست" الصغير يكتب التاريخ ويتأهل إلى كأس ملك إسبانيا

"دبل كيك" وسط الثلوج (فيديو)
2025-11-11

"دبل كيك" وسط الثلوج (فيديو)

فيديو – لاعِبو أتلتيك بيلباو يتقاذفون كرات الثلج في براغ

رياضة

كرة القدم

أتلتيك بيلباو

سلافيا براغ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"أسود الأطلس" في محنة الخيارات قبل كأس أمم أفريقيا
واين روني يطالب باستبعاد محمد صلاح من تشكيلة ليفربول

اقرأ ايضا في كرة القدم

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة
01:27

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة

شهدت كرة القدم الفنلندية حادثة صادمة

01:27

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة

شهدت كرة القدم الفنلندية حادثة صادمة

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم
01:26

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم

شهدت تصفيات كأس العالم 2026 سلسلة من القصص التاريخية

01:26

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم

شهدت تصفيات كأس العالم 2026 سلسلة من القصص التاريخية

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ
01:25

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ

يواصل الفرنسي تكريس نفسه كأحد أبرز نجوم بايرن ميونيخ

01:25

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ

يواصل الفرنسي تكريس نفسه كأحد أبرز نجوم بايرن ميونيخ

اخترنا لك
لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة
01:27
تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم
01:26
أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ
01:25
هاري كين يطارد الحذاء الذهبي الأوروبي
01:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025