هاري كين يطارد الحذاء الذهبي الأوروبي

صعد الى القمة في سباق الحذاء الذهبي

صعد الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الى القمة في سباق الحذاء الذهبي لعام 2025، حين سجل هدفاً لفريقه في الفوز الساحق (6-2) في "ريمونتادا" مثيرة ضد فرايبورغ في الدوري الألماني "بوندسليغا".

ورفع كين رصيده الى 14 هدفا على رأس قائمة هدافي الدوري الألماني، ليعادل النرويجي إيرلينغ هالاند نجم ، الذي فشل في التسجيل خلال خسارة فريقه (1-2) أمام نيوكاسل في الدوري هذا الأسبوع.

ويتساوى مع هالاند وكين برصيد 28 نقطة، لكن من 28 هدفا، مع الصربي داركو ليمانجيتش لاعب ريغ آر إف إس اللاتفي.

ويمتلك 3 لاعبين رصيد 27 نقطة من المركز الرابع للسادس، وهم النرويجي دانييل كارلسباك من سارسبورغ النرويجي والدنماركي أوغست بريسكي من دوغور غاردنز السويدي والإيفواري إبراهيم دياباتي لاعب غايس السويدي.

وواصل الفرنسي كيليان مبابي صيامه التهديفي في تعادل (2-2) مع إلتشي في ، ليتوقف رصيده عند 26 نقطة من 13 هدفا في المركز الثامن.







