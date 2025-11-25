الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
هاري كين يطارد الحذاء الذهبي الأوروبي

كرة القدم

2025-11-25 | 01:15
هاري كين يطارد الحذاء الذهبي الأوروبي

صعد الى القمة في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي

صعد الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الى القمة في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي لعام 2025، حين سجل هدفاً لفريقه في الفوز الساحق (6-2) في "ريمونتادا" مثيرة ضد فرايبورغ في الدوري الألماني "بوندسليغا".
ورفع كين رصيده الى 14 هدفا على رأس قائمة هدافي الدوري الألماني، ليعادل النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، الذي فشل في التسجيل خلال خسارة فريقه (1-2) أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري هذا الأسبوع.
ويتساوى مع هالاند وكين برصيد 28 نقطة، لكن من 28 هدفا، مع الصربي داركو ليمانجيتش لاعب ريغ آر إف إس اللاتفي.
ويمتلك 3 لاعبين رصيد 27 نقطة من المركز الرابع للسادس، وهم النرويجي دانييل كارلسباك من سارسبورغ النرويجي والدنماركي أوغست بريسكي من دوغور غاردنز السويدي والإيفواري إبراهيم دياباتي لاعب غايس السويدي.
وواصل الفرنسي كيليان مبابي صيامه التهديفي في تعادل ريال مدريد (2-2) مع إلتشي في الدوري الإسباني، ليتوقف رصيده عند 26 نقطة من 13 هدفا في المركز الثامن.



فيديو – ميسي يتوهج ويحرز جائزة الحذاء الذهبي
2025-10-19

فيديو – ميسي يتوهج ويحرز جائزة الحذاء الذهبي

هاري كين خيار جدّي في برشلونة لخلافة ليفاندوفسكي
2025-11-15

هاري كين خيار جدّي في برشلونة لخلافة ليفاندوفسكي

بندٌ سرّي قد يسهّل رحيل هاري كين عن بايرن ميونيخ
2025-09-24

بندٌ سرّي قد يسهّل رحيل هاري كين عن بايرن ميونيخ

تحذير أخير.. لا تدخلوا المنزل بالحذاء!
2025-10-17

تحذير أخير.. لا تدخلوا المنزل بالحذاء!

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة
01:27

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة

شهدت كرة القدم الفنلندية حادثة صادمة

01:27

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة

شهدت كرة القدم الفنلندية حادثة صادمة

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم
01:26

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم

شهدت تصفيات كأس العالم 2026 سلسلة من القصص التاريخية

01:26

تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم

شهدت تصفيات كأس العالم 2026 سلسلة من القصص التاريخية

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ
01:25

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ

يواصل الفرنسي تكريس نفسه كأحد أبرز نجوم بايرن ميونيخ

01:25

أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ

يواصل الفرنسي تكريس نفسه كأحد أبرز نجوم بايرن ميونيخ

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة
01:27
تسع منتخبات تكسر سنوات الانتظار في طريقها إلى كأس العالم
01:26
أرقام مجنونة لأوليزي مع بايرن ميونيخ
01:25
"أسود الأطلس" في محنة الخيارات قبل كأس أمم أفريقيا
01:14

